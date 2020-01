Vecinos se resisten al pago de 50 centavos

La mañana de este viernes, un grupo de vecinos liderados por la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz (Fedjuve), llegó hasta la Plaza 24 de Septiembre a protestar contra el decreto supremo 2762 que instruye a todas las cooperativas realizar el cobro de una tasa de regulación mensual de 50 centavos de boliviano a cada uno de sus socios.



Omar Ribera, ejecutivo de la Fedjuve, lamentó de que el Gobierno, a través de esta tasa de regulación, les esté imponiendo el pago obligatorio de 50 centavos a todos los socios para el sostenimiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop).



“No podemos pagar, no vamos a pagar, en realidad existen entidades regulatorias para todas las cooperativas. Nos quieren quitar el pan de la boca, no puede ser que el Gobierno le quiera meter la mano al bolsillo del vecino, exigimos la nulidad de esta norma”, protestó Ribera.



Anunció que presentarán recursos para buscar anular esta norma y adelantó que impulsarán nuevas movilizaciones. No descartó iniciar una huelga de hambre.



Según Ribera, se hizo un cálculo de lo que se recaudaría entre los socios de cooperativas de todo el país, monto que llegaría a los 15 millones de bolivianos por mes.



Pronunciamiento de Fecacruz



Por su parte, la Federación Departamental de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Santa Cruz "Fecacruz" emitió un comunicado público en el que señala su posición:



"Rechazar categóricamente el cobro de la tasa de regulación única mensual de 50 centavos por cada asociado de las cooperativas por contravenir a la Constitución Política del Estado, la Ley de Servicios Financieros y el DS 1995 que reglamenta la Ley General de Cooperativas".