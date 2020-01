Salvan a Hernán, el bebé jaguar que ofrecían en $us 800 por WhatsApp

Hernán tiene cuatro meses de nacido, los conservacionistas y la Gobernación de Cochabamba lo recuperaron el 1 de junio de manos de un comerciante ilegal que lo estaba intentando vender por WhatsApp a cambio de $us 800 y como Santa Cruz es el único departamento que tiene un Centro de Atención y Derivación de animales en Bolivia fue trasladado aquí inmediatamente.

El pequeño jaguar llegó un tanto desnutrido y asustado, pues es normal que en cautiverio se estrese y se alimente menos. Fue rescatado gracias a una trampa que tendió la oficina de Control de Tráfico de Especies Silvestres de Cochabamba, a la cabeza de Edson Pérez en la localidad de Samuzabety, en Villa Tunari. Armaron una escena de compra ficticia, recuperaron al felino y se llevaron preso a Henry Gandarillas (22), de quien se presume habría matado a la madre.

El bebé felino consume un kilo de carne y un litro de leche al día

En Santa Cruz Raúl Rojas, coordinador del Proyecto de Biodiversidad de la Gobernación, informó que aún están definiendo a dónde llevar al pequeño animal, que por el momento está en instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA), en el tercer anillo y Radial 10.

El felino en apariencia tierno es huraño y cuando alguien se le acerca se torna agresivo, lo cual es muy normal, dado el maltrato que se presume recibió antes en manos de su captor. Por el momento, mientras se decide a dónde es mejor llevarlo, ya que no se lo puede devolver a la selva, las veterinarias del lugar lo tratan de mantener activo con una pequeña pelota de plástico y un oso de peluche para que salga de la esquina en la que ha preferido acomodarse.

Las veterinarias de la Gobernación cruceña lo tienen bien atendido y vigilado

Los expertos afirman que Hernán no puede volver al monte porque una vez en contacto con el hombre (que le provee alimento) ya no puede cazar tan bien como antes y se torna en presa fácil de los otros predadores. De igual forma, tampoco puede retornar a su hábitat porque no se tiene certeza de su inocuidad sanitaria y si este tuviera alguna clase de enfermedad podría contagiar a otros animales con los que entraría en contacto.

Ahora Hernán está bien cuidado y tratado, comiendo su ración de un kilo de carne al día y un litro de leche que le sirven en un plato.