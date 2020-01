Encuentran a una extraña raza de gatos

Felis margarita harrisoni es una especie de gato de las arenas que se encuentra en las zonas desérticas de Arabia y Jordania, y solo se ve paseando por la noche. Este cazador nocturno no se localizaba en su hábitat natural hace diez años, hasta que fue sorprendido esta semana por científicos de la Agencia Ambiental de Abu Dhabi a 150 kilómetros de la ciudad, según apunta el diario argentino La Nación.



El escurridizo gato es casi imposible de encontrar por varias razones. La primera, que quedan apenas 250 ejemplares en el mundo (al menos eso se sospecha). La segunda, que es muy veloz y no deja huellas en la arena. Y la tercera, que su pelaje se camufla a la perfección en el color del desierto.



Sus extraños hábitos de supervivencia cautivan a la ciencia. No necesita agua y vive a pájaros, reptiles y pequeños mamíferos. Desde el año pasado que la agencia se puso como objetivo encontrarlo a través de cámaras colocadas en un terreno de 2000 metros cuadrados, han logrado tomarle 46 fotos.



Por lo difícil que es estudiarlos, hay pocos especialistas en el tema y apenas se conoce el estatus de la raza que la IUCN, el Congreso Mundial de Naturaleza, calificó de especie "casi amenazada".