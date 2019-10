Condenan a cadena perpetua al exdictador de Chad Hissène Habré

El exdictador chadiano Hissène Habré fue condenado hoy a cadena perpetua tras ser declarado culpable de crímenes contra la humanidad por ordenar decenas de miles de asesinatos políticos y torturas durante su mandato.



El veredicto y la sentencia fue dictado por un tribunal especial creado por la Unión Africana para juzgarle a instancia de las propias víctimas.



El tribunal especial dio a conocer su veredicto al término de un proceso inédito, con carácter ejemplar en África, un cuarto de siglo después de su caída.



Perseguido por "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de tortura", Hissène Habré dirigió Chad durante ocho años (1982 -1990) antes de ser derrocado por uno de sus ex colaboradores, el presidente actual, Idriss Déby Itno, y refugiarse en Senegal en diciembre de 1990.



Detenido el 30 de junio de 2013, está siendo juzgado desde el 20 de julio de 2015 por las Cámaras Africanas Extraordinarias (CAE), fruto de un acuerdo entre Senegal y la Unión Africana (UA), que Habré recusa hasta el punto de negarse a expresarse y defenderse.



El tribunal especial presidido por un magistrado burkinabés, Gberdao Gustave Kam, asistido por jueces senegaleses, hizo el anuncio hoy a las 10:00 (locales y GMT).



De conformidad con las instrucciones y la actitud de Habré desde el inicio del proceso -que condujo a las CAE a designar tres letrados defensores nombrados de oficio-, los abogados elegidos por él no estarán presentes.



La imagen del acusado impasible, conducido a la fuerza a la audiencia, que aparta su mirada de todo orador, ha permanecido sin cambios a lo largo de todo el proceso.



Al término de los debates, el pasado 11 de febrero, los abogados nombrados de oficio pidieron la absolución. Uno de ellos, Mbaye Sène, aseguró a la AFP que esperaba "el veredicto con mucha serenidad" por estimar que había demostrado la inocencia de Hissène Habré y fue "imposible para la acusación y las partes civiles demostrar su culpabilidad".



El fiscal especial, Mbacké Fall, reclamó cadena perpetua para el ex presidente chadiano, "verdadero jefe de servicio" del aparato represivo durante su régimen, en particular la Dirección de la Documentación y Seguridad (DDS), la policía política.



Una comisión de investigación chadiana estima en unos 40.000 muertos el balance de la represión con Hissène Habré.



Un fallo clave para el mundo



El abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dicho hoy que la condena a cadena perpetua impuesta al exdictador de Chad Hissène Habré "es un fallo histórico para las víctimas, para África y para el mundo".



Baltasar Garzón ha realizado estas declaraciones tras escuchar en directo en Dakar (Senegal) la sentencia del tribunal especial creado por la Unión Africana para juzgar a Habré a instancia de las propias víctimas.



"La condena a perpetuidad por sus crímenes de lesa humanidad y de guerra marca un hito que era necesario y demuestra la relevancia del principio de jurisdicción universal", ha destacado Baltasar Garzón.



A través de un comunicado difundido por la Fundación FIBGAR Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, que preside, Baltasar Garzón ha añadido que "hoy las víctimas han sido reparadas de todo el sufrimiento producido por la barbarie del dictador y ha sido su perseverancia la que ha hecho posible este resultado".