Hallan restos de 7 bebés en una casa de Alemania

La policía alemana indicó este viernes haber encontrado "probables" restos de siete bebés en un piso de Baviera, en el sur del país, cuya ocupante, una mujer de 45 años, está siendo buscada.



"Un habitante de Wallenfels descubrió el cadáver de un recién nacido y llamó a urgencias", explicó la policía en un comunicado.



Los agentes que acudieron al lugar descubrieron varios cadáveres de bebés en una habitación. "La policía y el fiscal de Coburgo (en Baviera) creen que hay probablemente siete muertos", añadió el comunicado.



"La habitante del lugar (del suceso) en Wallenfels, una mujer de 45 años, no ha podido ser aún detenida", indicó la misma fuente.



El portavoz de la policía bávara, Jürgen Stadter, indicó por su parte a la cadena de información N24 que no podía confirmarse aún que esa mujer era la madre de los bebés.



Se investiga la causa de las muertes



Los expertos forenses están llevando a cabo la autopsia de los cuerpos para determinar la causa y la fecha de las muertes, aunque las fuentes advirtieron que a causa del "mal estado" en que se encuentran la investigación tomará su tiempo.



"No se puede esperar ningún resultado antes de principios de la semana que viene", indicaron la policía y la fiscalía.



Fotografías difundidas



Las fotos divulgadas muestran un pequeño inmueble de dos pisos. En el superior fueron hallados los cadáveres. Las ventanas están decoradas con mariposas, ositos y gnomos.



Según el sitio internet del diario popular Bild, que cita a vecinos, la persona que está siendo buscada habría ocultado varios embarazos. Se trata de la vendedora de un quiosco, que vivió 18 años en el apartamento, con su marido y tres hijos.



"Una vez dijo que tuvo cuatro abortos", dijo a Bild un testigo sin identificar. Según los vecinos, la mujer era amable, simpática y cariñosa con sus hijos.



Siempre según Bild, la mujer habría abandonado el domicilio en septiembre, tras una pelea con su esposo.

