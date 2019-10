Gobierno dará menos dinero a las regiones en 2016

El Gobierno calculará en 45 dólares el precio del barril de petróleo para programar el Presupuesto General del Estado de la gestión 2016, esto significa que se reducirán las transferencias de la renta petrolera, informó este miércoles el presidente Evo Morales.



"Quiero decirles a todas las autoridades de las gobernaciones y alcaldías que reciben transferencias, para no tener problemas el próximo año, se ha programado los desembolsos tomando en cuenta el costo del barril de petróleo en 45 dólares", manifestó Morales con motivo de la celebración del 139 aniversario de la provincia Gran Chaco en Tarija.



Para la presente gestión, el gobierno fijó el precio del barril de petróleo, en el PGE, en 80,36 dólares. De mantenerse el anuncio de Morales, para el 2016 se espera una reducción de 35,36 dólares en el precio presupuestado.



En 2014 el PGE estaba calculado con 74,6 dólares por barril; en 2013 con 70,7 dólares; en 2012 con 70,4 dólares y en 2011 con 70,2 dólares.



"Cuidar" a las Alcaldías y Gobernaciones



El presidente subrayó que el gobierno no quiere engañar a las autoridades de los municipios y gobernaciones, ya que fijar un precio mayor al señalado podría generar problemas.



"(Podríamos) programar a un costo por decir 60 dólares el barril de petróleo, estoy seguro que los alcaldes y gobernadores pueden hacer su POA (Plan Operativo Anual) a 60 dólares, y si no llega (el precio internacional a ese monto) podemos tener problemas muy serios, quiero que tomen en cuenta, es justamente para cuidar la situación de nuestras alcaldías y gobernaciones de todo el país", manifestó.



Sin embargo, el primer mandatario expresó su esperanza en que el precio internacional suba, y reiteró que se pueden mejorar las transferencias mediante el presupuesto reformulado.



El precio del barril de petróleo WTI, que es el referente para Bolivia, cotizó este miércoles en 43,45 dólares; monto inferior a 59,43 dólares registrados a mediados de junio, cuando se creía que iba a la alza luego de cotizar, en junio de 2014, 105,79 dólares el barril.