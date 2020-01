Evo recibe apoyo para dirigir las 6 federaciones

Leonardo Loza, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que reúne a productores de coca aliados del?Movimiento Al?Socialismo?(MAS), anunció este domingo que el presidente Evo Morales "será nuevamente elegido presidente de la organización cocalera en julio".



Añadió que la lucha de los sectores sociales no desmayará, pese a las opiniones que señalan que el proceso concluirá en 2019, cuando termine el mandato del presidente Morales. “La lucha no concluirá en 2019, el proceso va a continuar y no volverán los neoliberales”, señaló.



Cocaleros apoyan desaparición de la DEA



Por otra parte, el dirigente dijo que los cocaleros respaldan el pedido que hizo Morales en la sesión de las Naciones Unidas, haciendo referencia a la desaparición de la DEA.



“Como soldados cocaleros de este proceso queremos respaldar su planteamiento para que la DEA desaparezca del mundo entero. Los pueblos hemos decidido autogobernarnos, que la DEA no se meta con los pueblos”, añadió.



La declaración del dirigente cocalero fue durante un acto en Ivirgarzama, donde el Gobierno firmó un contrato de construcción de la doble vía Ivirgarzama-Chimoré.