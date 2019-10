EEUU da un giro y ahora apuesta por paz en Colombia

El plan Paz Colombia, que prevé una ayuda de 450 millones de dólares tras firmar la paz con las FARC, da un giro a las relaciones del país sudamericano con Estados Unidos, que se adelanta a otros contribuyentes al posconflicto para consolidar aún más al que considera su socio estratégico en la región.



Es "el siguiente capítulo" de la alianza entre ambos, como lo describió el presidente estadounidense, Barack Obama, durante la celebración del controvertido Plan Colombia original, creado hace 15 años para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla en una época en la que Colombia estaba al borde de ser considerado un ‘Estado fallido’.

Estados Unidos invirtió más de $us 9.000 millones en la ofensiva militar contra los guerrilleros y los narcotraficantes.



Con Paz Colombia se refuerza la ayuda económica que iba decayendo, pues se pasará, si el Congreso de EEUU lo aprueba, de los 296 millones de dólares entregados este año a 450 para el año fiscal 2017, cifra que supera las estimaciones más optimistas de las autoridades colombianas.

No obstante, lo esencial del cambio no se refleja en la cifra, que es la primera cantidad acordada para el posconflicto de Colombia, al que también aportará la Unión Europea (UE).



La cantidad comprometida por la UE llegará a través de un fondo fiduciario cuya cuantía permanece en el misterio, pero que, aseguran desde Bruselas, estará listo para la firma de la paz, prevista para el 23 de marzo.



Otros destinos



La principal novedad es el destino de los 450 millones de dólares, pues Estados Unidos vira de la ayuda militar que dio contundentes golpes al narcotráfico y a las FARC a contribuir a la reintegración de combatientes y de erradicar cultivos de coca con aspersión de glifosato a eliminar minas antipersona.



Además, consolidará los "avances en seguridad y antinarcóticos", la "expansión de la presencia estatal" en las antiguas zonas de conflicto y la "promoción de la justicia" para las víctimas.



Las palabras de Obama al anunciar la nueva ayuda ("no encontrarán un socio mejor que Estados Unidos") y el fastuoso recibimiento a la delegación colombiana en la Casa Blanca han sido considerados como un rotundo éxito por el Gobierno de Juan Manuel Santos, que por cercanía geográfica e historia ve a EEUU como su aliado natural.



De hecho, cuando a finales de 2014 el Senado colombiano cifró en 90 billones de pesos (unos 27.070 millones de dólares) el costo de implementar los acuerdos de paz durante los diez primeros años, la diplomacia del Gobierno de Santos se lanzó a la búsqueda de donantes extranjeros con especial atención en EEUU, si bien los mejores resultados parecieron proceder de la UE.



Y es que mientras que Bruselas dio su visto bueno prácticamente enseguida, nada se sabía desde Washington, donde Santos decidió enviar a mediados del año pasado como embajador a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, partidario de una política de mano dura contra las guerrillas que, en los últimos tiempos, le valió la consideración de halcón del Gobierno colombiano