Polémica por proyecto de ley sobre riberas del Piraí

El proyecto de ley sobre cambios y propuestas para permitir obras de dominio público en las riberas del río Piraí ha desatado polémica en Santa Cruz.



El proyecto de ley se denomina Modificación del artículo 3.º de la Ley 2913 y 2.º de la Ley 2122. Su proyectista, el diputado del MAS Édgar Montaño, lo presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y en ella plantea que se permita "en el marco del crecimiento y desarrollo, la construcción de obras de dominio público en los municipios ubicados en las riberas del Piraí", vale decir, en El Torno, La Guardia, Porongo, Santa Cruz de la Sierra, Warnes y Montero.

Asimismo, propone cambiar el artículo 3.º de la Ley 2913 que se refiere a que en el parque ecológico metropolitano Piraí y en todas las riberas de los municipios de esta área se permita el aprovechamiento para recreación, educación, investigación y obras de dominio público, “siempre y cuando se respeten las prioridades señaladas en el primer párrafo del artículo 2.º de la Ley 2122".

No lo ven factible

Conocido este proyecto de ley, ambientalistas y autoridades departamentales expresaron su rechazo a la propuesta, argumentando que, además de ser un peligro para garantizar la conservación de esta área protegida, tendrá un impacto en la salud y en el medioambiente.



Luis Aguilera, director del Servicio de Encauzamiento de Agua y Regulación del Río Piraí (Searpi), expresó su rechazo a dicho proyecto de ley, indicando que modificar los artículos de las leyes 2913 y 2122, relacionadas con la cuenca del Piraí, sería atentar contra el medioambiente, la protección de las riberas del río Piraí y de las poblaciones asentadas en esta área, ya que el cordón ecológico actúa como un freno natural y un desviador de este cuerpo de agua.



​​​​​​​Aguilera dijo que llama la atención que los artículos que establecen que solo se permite recreación, investigación y educación, quieran, a través de una modificación, permitir que se construyan bienes municipales de dominio público, calles, avenidas, pasos de nivel, puentes, caminos vecinales, pasarelas, y en ríos hasta 25 metros a cada lado del borde de máxima crecidas. “Se ve un grado de desconocimiento al querer generar una ley, burlando las normas, para construir rascacielos y transformar esta ciudad sin protección, sin fauna ni flora, que nos enriquece; se busca eliminar nuestro ciclo hidrológico, sin tomar en cuenta el impacto que tendrá en la salud”, expresó.



El director del Searpi dijo que enviará un documento a la comisión que trata dicho anteproyecto de ley para explicar que no es factible. “Si el cordón ecológico se rompe, el día de mañana tendremos una ciudad de hormigón y no gozaremos de calidad de vida”, remarcó.

Defiende su propuesta

El diputado Montaño, que es jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, indicó que el director del Searpi está equivocado, ya que el anteproyecto presentado por su persona establece la construcción de cinco puentes y dos vías sin depredar ni afectar las riberas del río Piraí. “Es claro el proyecto, plantea vías camineras que permitan la vinculación entre pueblos, no podemos seguir retrasando nuestro progreso, si nos basamos en lo que dice el señor Aguilera y el Colectivo Árbol no tendremos acceso; debemos estar a la par de la tecnología y de la vinculación carretera”, puntualizó Montaño