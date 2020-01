Aprehenden a concejal del MAS por la presunta agresión a su esposa

El concejal paceño del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Condori, fue aprehendido este jueves después de que fue acusado por su esposa de presuntas agresiones psicológicas y físicas.



"La fiscal Tania Alfaro ordenó su aprehensión, pero lo que está fuera de lugar, es que antes de que empiece a declarar (mi cliente), ya tenía preparada la resolución de aprehensión, eso me pareció raro, entonces ella ya tenía un prejuicio", dijo a ANF el abogado de Condori, Ángel Mercado.



Agregó que la Fiscalía no tiene ni siquiera un testigo como para presumir que el concejal Condori hubiera agredido a su esposa.



"Además el certificado médico que usan (para acusar a Condori) no lo emitió un médico especializado en violencia de género, sólo dice que las lesiones se produjeron por arma contundente ¿Dónde está el arma contundente? Ahora si hubo una arañada por qué no hacen un examen de la uña (de Condori)", aseveró.



Hace dos días, Condori pidió a través de una carta una licencia por 15 días sin goce de haberes para defenderse ante los estrados judiciales por la denuncia de su esposa.