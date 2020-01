Las aficiones extravagantes de los famosos

¿Sabías que Johnny Depp guarda cientos de Barbies? y ¿que Claudia Schiffer colecciona insectos? Sí, tal cual. La modelo alemana además de contar con una cantidad increíble de bolsos, vestidos y zapatos, tiene esa pasión, los bichos.

La historia se remonta a la infancia de la top, cuando descubrió que le fascinaban las arañas. Ahora, Schiffer utiliza internet para contactar a otros apasionados de la entomología y así programar intercambios. Por cierto, Claudia contó en una entrevista que navegando por la red se encontró a Johnny Depp, que también comparte una extraña afición.

Tiene en su poder Barbies de edición limitada, además tiene a estrellas como Britney Spears, Beyoncé, Lindsay Lohan y Elvis Presley

Al igual que ellos, muchos otros artistas tienen gustos poco convencionales. Te contamos:

Angelina Jolie y su “peligrosa” colección

Una adicta al peligro y la aventura tampoco podía tener una colección tradicional. Angelina tiene en su hogar una serie de dagas antiguas y pertenecientes a culturas de todo el mundo. La culpable de esta afición fue su madre, ya que cuando la actriz era pequeña, ella le regaló su primera daga.

Se rumorea que la actriz también colecciona sangre

Antonio Banderas es compositor de marchas de Semana Santa

Como toda estrella de Hollywood, Banderas pasa cientos de horas en habitaciones de hoteles en diferentes partes del mundo. Una de sus aficiones para pasar el rato es componer marchas de Semana Santa (además de participar en procesiones).

En declaraciones a los medios, Banderas definió como un hobby a su otra faceta

Nicole Kidman, fanática de los videojuegos

Sorpresivamente la afición de la rubia es jugar Nintendo. La ganadora del Óscar adoraba el juego More Brain Training From Dr Kawashima: How Old Is Your Brain?, y hasta aceptó ser su portavoz.

La actriz fue imagen de su videojuego favorito en 2007

Tom Hanks ama las máquinas de escribir

Como reveló hace unos años la prensa estadounidense, el actor es fanático de estos artefactos. Para él no son solo objetos de colección, sino un hobbie placentero que quiere compartir con el mundo. En algunas ocasiones regaló máquinas de escribir a sus fans.

El actor tiene en su haber alrededor de 200 máquinas antiguas de todo tipo,

las que lleva coleccionando desde 1978

Leonardo DiCaprio, un ávido coleccionista de arte

El ganador del Oscar forma parte del ranking de los 200 coleccionistas de arte más importantes del mundo. Una de sus primeras adquisiciones fue un dibujo del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat. Gracias a sus visitas a importantes ferias de arte, ha sumado a su colección obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Takashi Murakami, Oscar Murillo, Egon Schiele, Andreas Gursky o Ed Ruscha, entre otras.