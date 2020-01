Hardy Torres: “El contrabando sí es delito en Chile”

Usted sustenta que la intercepción de los camiones ocurrió en Chile y no en Bolivia, ¿cómo lo puede probar?

Como puede apreciar, más allá de las palabras que emitió el abogado defensor, no hay elemento que sostenga que alguna parte de este procedimiento sucedió en Bolivia. Presentamos y acreditamos pruebas, puntos georreferenciales donde sucedió, la defensa solo se dedicó a mostrar que son efectivos, pero no presentó prueba alguna que cuestione lo que decimos.

Bolivia habla de una acción contra el contrabando, ¿por qué no se tomó en cuenta este tema?

Dos elementos fundamentales. Los funcionarios públicos deben ajustar sus actividades a la ley. Deben realizar su actividad en territorio boliviano, nada permite que crucen y lo hagan en nuestro territorio. Si esto hubiera sido un procedimiento contra el contrabando, entonces por qué las víctimas no fueron detenidas, por qué fueron abandonadas en la frontera, esto genera muchas dudas. De ahí surge una pregunta, ¿esa lucha implica solo el secuestro de especies y permite dejar libres a los contrabandistas? La verdad es que la defensa no tiene cómo sustentarlo. Si esto hubiera sido como dicen, un procedimiento contra el contrabando, realizado por funcionarios públicos, conforme a la Ley Aduanera, se debió detener a las personas y secuestrar la mercadería, pero no lo hicieron.



En la legislación chilena, ¿el contrabando no es delito?

El contrabando es un delito en la legislación chilena y está sancionado con cárcel.

Y en este caso, ¿por qué contrabandistas chilenos fueron atendidos como acusadores contra bolivianos?

Lo que pasa es un delito de previa instancia particular. Eso significa que para poder perseguirlo se requiere una denuncia del Servicio Nacional de Aduana. Mientras esa denuncia no sea cursada, la Fiscalía no puede perseguir penalmente ese delito. Eso no significa que no pueda ser cursada en los próximos días



¿Y eso qué implica?

Que puede perseguirse el contrabando de exportación, que en este caso pudieron haber realizado las personas chilenas, pero eso no excluye la responsabilidad de los bolivianos