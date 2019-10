Choquehuanca compara a Evo con Fidel, Gandhi y Mandela

"Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo", dijo el Canciller David Choquehuanca a "El País", medio español que entrevistó a la autoridad boliviana en su paso por Europa, donde ofreció varias conferencias sobre el vivir bien y la Demanda Marítima.



Se le consultó al jefe de la diplomacia nacional: ¿Por qué no se ha construido un sucesor para Evo? La autoridad respondió: "Mire, hay un solo Fidel, hay un solo Mandela, hay un solo Gandhi..., hay un solo Evo. El presidente Morales es el que más oportunidades ha dado a los jóvenes y a las mujeres. Hay muchos liderazgos en Bolivia".



El ministro de Relaciones Exteriores considera también que "No sé qué hay detrás del "No". El "Sí" es estabilidad. No es el presidente Morales sino los movimientos sociales quienes plantean esta reforma de la Constitución", sobre el referendo del próximo 21 de febrero en el país.



Le consultan además si se presentaría como candidato en caso gane el "No", a lo que Choquehuanca responde: "No creo que el pueblo boliviano vote por la inestabilidad", eludiendo definir directamente si esa sería la opción para dar continuidad al "proceso de cambio".



El Canciller también habla de la causa marítima, señalando que "los chilenos saben que tenemos un tema pendiente. Hay resoluciones de la OEA, que declara que es un tema de interés permanente en el hemisferio".



En la entrevista se describe al ministro boliviano como un hombre que "no aprendió a hablar español hasta los siete años. Hasta entonces se comunicaba en aimara, la lengua de la comunidad indígena en que nació a orillas del lago Titicaca. Hoy, este político, es uno de los más fieles al presidente Evo Morales".