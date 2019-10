Estudiantes piden cambio del decano de Chiquitos

Un grupo de 20 personas, entre estudiantes y docentes, mantiene una vigilia en las puertas del rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en la plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz. Piden el cambio del decano de la Facultad Integral Chiquitana por supuestos malos manejos administrativos.



Los jóvenes llegaron desde San Ignacio de Velasco en busca de una reunión con el rector, Saúl Rosas. El encuentro estaba señalado para el martes, pero la autoridad no apareció.



Teresa Choré, representante universitaria, señaló que esperan un acercamiento hasta las 15:00 de este martes, caso contrario se replegarán a sus comunidades para llamar a un cabildo y definir medidas de presión.



"Vamos a bloquear la carretera bioceanica. Si no nos atienden, eso es lo que haremos", advirtió Choré.



La Facultad Integral Chiquitana tiene tres carreras: Ofimática, Contaduria Pública, Veterinaria y Zootecnia. Las mismas cuentan con alrededor de 300 estudiantes. "El reclamo pasa porque no hubo categorización de docentes. Hay politólogos enseñando veterinaria", se quejó la dirigente estudiantil.,

Los estudiantes de la Facultad Integral Chiquitana por supuestas irregularidades, además tienen otras diez demandas. Esperan reunirse con el rector de la Uagrm

La facultad tomada



Los universitarios, según dijeron, antes de trasladarse a la ciudad capital agotaron todas las instancias del diálogo con las autoridades universitarias, quienes ya tienen conocimiento de su pliego petitorio de 11 puntos.



En San Ignacio de Velasco las instalaciones de la Facultad Integral Chiquitana ha sido tomada por los estudiantes.