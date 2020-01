Evo dice que no hay paro y ratifica doble aguinaldo

El presidente Evo Morales señaló que el paro de 72 horas de la Central Obrera Boliviana (COB) "no afectará" el pago del doble aguinaldo en el país. Informó que el crecimiento económico es el mejor de Latinoamérica y que la movilización no paraliza el aparato productivo.



"A este paso no puede afectar (el doble aguinaldo), por eso saludo a los trabajadores de base, mineros, obreros y hasta algunos maestros", dijo la autoridad en entrevista con radio Santa Cruz, en referencia a las protestas en que se registran contra el cierre de la empresa Enatex y el despido de más de 800 trabajadores.



En la víspera el ministro de Economía, Luis Arce, señaló el martes que "felizmente no hay un efecto en el sector productivo". Lo dijo en alusión a los anteriores paros cobistas. "Pero si fuera el caso de que de pronto el paro tuviera su efectividad, estuviera en riesgo el pago del segundo aguinaldo, no solo para los que paran sino para todos los trabajadores bolivianos", agregó.



Por su parte, el mandatario aseguró que "el crecimiento económico 4.93 por ciento hasta marzo y organismos internacionales redondearon al 5 por ciento, es el mejor de Latinoamérica, Estados Unidos está con dos por ciento, aunque no son los mismos montos, es imagen, es estabilidad".



Deploró las medidas de presión de los trabajadores, indicando que "cómo nuestros compañeros pueden afectar, como pueden dañar, ahora no hay paro, tres puntos de bloqueo. ¿Vamos a parara por 160 o 180 trabajadores?".



Acotó además que "no hay paro, acabo de preguntar el ministro de Trabajo cuántas empresas públicas y privadas pararon, cero, saludo y felicito a los trabajadores", señalando que pese a diferencia, algunos dirigentes se comunican con él.



Esta jornada se cumple el primer día de la protesta de la COB, que además solicita la destitución de los ministros de Trabajo y Desarrollo Productivo, Gonzalo Trigoso y Verónica Ramos, a quienes se responsabiliza por las malas gestiones sobre la estatal textilera.