Investigan riquezas de jueces, fiscales y policías

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que las declaraciones juradas de bienes de 105 jueces, fiscales y policías están salpicadas de irregularidades y que están siendo investigadas para determinar si hubo enriquecimiento ilícito.



"Hemos revisado sus declaraciones juradas y hemos encontrado realmente temas muy llamativos", dijo la titular en una conferencia de prensa, según cita la estatal ABI.



La autoridad explicó que entre las irregularidades se detectó que el patrimonio de algunas de esas personas no "coincide con el salario que han percibido durante el tiempo que han presentado sus declaraciones juradas".



Suxo añadió que la documentación de 35 fiscales, 35 jueces y 35 policías anticorrupción será presentada al Ministerio Público para esclarecer las razones del "crecimiento inusitado de patrimonios".



"No confiamos en el Ministerio Público, como no confiamos en el Órgano Judicial, pero ayer (lunes) el Fiscal General ha manifestado que va a tomar acciones. Queremos ver esas acciones que tomará", estableció la ministra de Transparencia.



Suxo demandó pasar del discurso a los hechos al recordar que más de 40 fiscales fueron denunciados por hechos irregulares en el pasado, pero -dijo- "lamentablemente no se ha hecho nada en su contra" pese a que se presentaron pruebas. Adelantó que el próximo viernes se conocerá un informe al respecto.