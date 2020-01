¿Las selfies dañan la piel y causan arrugas?

¿Cuántas selfies te tomas al día? Hay personas que no pueden pasar una jornada sin publicar dos, tres o más de una decenas en las redes sociales. Si eres una de ellas, tal vez esta nueva investigación científica te haga pensarlo dos veces.



Dermatólogos de Estados Unidos han estudiado los efectos de exponer nuestro rostro a la luz azul que generan las pantallas de los teléfonos inteligentes y ondas radio magnéticas sobre el rostro y concluyeron que estas alteran la composición de minerales en la piel además de romper cadenas de ADN, entre otros efectos negativos. Es decir contribuyen a la formación de arrugas y aceleran el envejecimiento, ello producto de la luz y radiación que emiten las pantallas de los smartphone.



En una entrevista publicada por The Telegraph, el dermatólogo Simon Zokaie dice que el efecto de las selfis sobre la piel es tan notorio entre quienes toman muchas autofotos al día que él puede reconocer a simple vista con qué mano y en qué posición sujetamos en móvil ya que la zona del rostro más expuesta es que la muestra mayores daños.



Los dermatólogos concluyen que las consecuencias más graves son culpa del campo electromagnético formado por las ondas que emiten los teléfonos inteligentes y que ningún protector como por ejemplo los solares pueden ayudarte.



“Aquellos que se toman demasiadas selfies y las bloggers deberían preocuparse. Incluso la luz azul que recibimos de nuestras pantallas daña nuestra piel”, comentó, Zokaie.



Si bien los las cremas comunes no van a salvarte de las arrugas y envejecimiento precoz provocado por la forma en que exponemos nuestro rostro al tomar muchas selfies al día el exfoliar la piel y usar productos ricos en antioxidantes podría ayudar en algo.