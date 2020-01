Una mirada del equipo Dinero a los vaivenes de la economía

Jaime Durán, viceministro de Presupuesto y Contabilidad fiscal, fue el encargado de mostrar una lectura -oficial- de la economía: en 2016, Bolivia crecerá un 4,75% y para 2017 proyectan un 4,8% (en 2015 fue de 4,85%).



Además, hasta julio, la inflación acumulada sumaba un 2,3%; las exportaciones tuvieron un descenso del 28%; mientras que las importaciones de un 15%; las reservas internacionales bajaron en más de $us 1.500 millones y las regalías en torno al 26%. La deuda pública creció en $us 400 millones sobre todo con la CAF, BID, Banco Mundial y China y la inversión pública para 2017 bajará en $us 200 millones con respecto a 2016.



Ronald Nostas, presidente de la CEPB, precisó, en el mismo evento en el que Durán estaba, que la tasa de informalidad y de trabajadores no asalariados creció en más del 3% y que el contrabando genera más de $us 1.700 millones en pérdidas.



Durante el año, Dinero buscó reflejar estas y otras lecturas de la economía con todos sus matices. Algunas noticias, sin duda generaron tensiones y afectaron intereses. Otras, alegrías. En todo, intentamos reflejar los hechos con pluralidad de voces. Así también se hizo este anuario. Disfrute de su lectura

Avanzar sin mirar atrás

Carla Paz Vargas

El Gobierno nos tiene acostumbrados a informes económicos que se remontan a 2006. Esto con el fin de destacar la bonanza económica que ha vivido el país, creciendo hasta más del 6% (2013); sin embargo, hoy vemos que la dinámica siempre estuvo impulsada por los precios internacionales. Pasó la década dorada, pero Bolivia sigue dependiendo de las materias primas, cuando hay países que sin recursos naturales quintuplican nuestros ingresos. Dejemos de mirar el pasado

¿Se recuperará la demanda?

Efraín Varela M.

Se fue el 2016 con más sombras que luces. Fue uno de los peores años para el agro e hidrocarburos. El primero, golpeado por la sequía y el contrabando. Los productos importados también dieron un duro revés a textiles, cueros y muebles de madera, pues los decretos ‘salvavidas’ llegaron tarde. Sin embargo, sectores como la construcción, hotelería y retail dinamizaron las inversiones. En 2017 se prevé un alza ligera en el precio de materias primas y posible recuperación de la demanda externa

Adiós bonanza; 2017 complejo

Mauricio Vasquez

​​​​​​​Este año que está por concluir, casi todos los sectores sintieron la desaceleración económica y las personas no gastan como en épocas recientes. La bonanza económica, cuya cúspide fue en diciembre de 2013, ya queda muy lejana y es un recuerdo. Para 2017 se avizora un año aún más complejo. El agro espera recuperarse, luego de una gestión desastrosa por factores climáticos adversos. Los hidrocarburos tienen una leve esperanza de mejoría, ya que el precio internacional del petróleo registraría un alza .

Dios dio, pero también quitó

Gary Rojas Jordán

Lo dijo Job luego de perder tesoros muy preciados: Dios es el que da, pero también el que quita. Sin duda, este año pese a todo, hubo eventos alentadores: más de 300 startup creadas por jóvenes gestaron ideas innovadoras para buscar fondos en dos eventos diferentes. Fundempresa también reportó que hasta octubre se abrieron 11.967 nuevas firmas con respecto a 2015, 3.300 son SA. Pero Dios también quitó. El agro fue el más dolido. Urge más transparencia en la gestión y fe en lo que no se ve.