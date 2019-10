Oposición pide renuncia de Juan Ramón Quintana

La bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado pidió la renuncia o destitución del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado de tener vínculos con Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales y exdirectora de la Unidad de Gestión Social.



"El Presidente tiene que agarrar y ‘cortar el queque’ porque está metido en todo este embrollo, se ve que el posible tráfico de influencias va mucho más allá. A Quintana si le queda algo de dignidad debería renunciar e irse a su casa, sino el Presidente tendría que cortar la ‘cabeza’ y si no lo hace es que el jefe de Estado tiene miedo a que le revelen algo de él", dijo el senador Arturo Murillo.



Explicó que "no nos interesa las relaciones profundas que puedan tener sino las barbaridades que se han estado haciendo a espaldas del pueblo boliviano, porque Quintana como Judas la niega a Zapata, esto es un acto de cobardía y nos parece terrible. Lo que debería hacer si es más ‘hombrecito’ decir la verdad".



Al respecto, la senadora Jeanine Añez calificó de cobarde al ministro Quintana de negar la denuncia de Zapata, pero argumentó que la oposición exigen que la exnovia de Morales y Quintana comparezcan ante la Comisión Multipartidaria para saber la verdad sobre la denuncia de tráfico de influencias en contratos millonarios entre CAMC y el Estado.



"Hay que investigar a Quintana, directo relacionado con Zapata, que no se haga del otro viernes. Pero, ahora cuando le dice mi ‘Rey’, hablan de hormonas y nos vemos esta noche, parece que la relación era más profunda", concluyó el jefe opositor.



Esta mañana el ministro de la Presidencia negó por completo conocer a Zapata, se ofreció a declarar ante el Ministerio Público y dejó en manos de la Fiscalía su celular para que verifiquen si existieron converaciones con la "ex" del presidente. En una carta, la empresaria se despide de Quintana con un "mi rey".