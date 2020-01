Percy no irá a Diputados por casos dron y Emacruz

El alcalde Percy Fernández no irá a La Paz para declarar ante la Cámara de Diputados por las irregularidades detectadas en el caso dron y en la inversión millonaria en la compra de maquinaria para Emacruz.



La autoridad municipal derivó al Concejo Municipal el pedido que hizo la Cámara de Diputados para que este miércoles 7 preste un informe oral acerca de ambos casos, pues considera que se han saltado instancias y se atenta contra la Ley de Autonomías, por lo que no amerita viajar a La Paz.



Ante la premura del informe, que debe ser a las 10:30 del 7 de septiembre, la presidenta del organismo deliberante, Angélica Sosa, dijo que el pedido debe venir del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no solo de la Cámara de Diputados como se ha hecho el pedido.



“La Cámara Baja ha saltado todas las instancias, reitero que el Concejo permanentemente ha fiscalizado al ejecutivo municipal, por ello no nos vamos a prestar al juego político de nadie, vamos a actuar de acuerdo a las normas, en especial de la Ley de Autonomías por la que tanto hemos luchado”, dijo Sosa.



Por su parte, el secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar, aseguró que no le compete al burgomaestre responder a la Cámara Baja porque desconocería la labor fiscalizadora del Concejo. “No queremos romper las buenas relaciones que mantenemos con la Asamblea Legislativa Plurinacional por el desacierto de un diputado”, anotó.



A su turno, Miguel Ángel Feeney, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y que es el parlamentario que pidió el informe, recordó que en la Carta Magna se establece la competencia que tienen para fiscalizar a cualquier autoridad elegida en el país y que si en Santa Cruz de la Sierra el alcalde lo desconoce, que sugiera que sean cambiada las normas vigentes.



“Cuando se pide a una autoridad local por el tema de responsabilidad de sus actos estas se escudan en el falso discurso de la cruceñidad para intentar quedar impunes, como parlamentario de esta región peleo porque los recursos sean invertidos para el bien de la ciudadanía, por ello Percy Fernández debe ir a dar su informe oral”, acotó Feeney.



El exconcejal Leonardo Roca recordó que hay un antecedente, pues en 2011 su persona acudió a prestar un informe oral ante la Comisión de Autonomías del Parlamento y en esta gestión dos alcaldes han llegado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para dar cuenta de algunas dudas, ellos son Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, y su colega de La Paz, Luis Revilla.