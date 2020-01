Freddie Mercury perdió un pie antes de morir

El guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, sorprendió a muchos fanáticos con una entrevista que dio al diario The Sunday Times, en la que adelantó parte del contenido de su libro de memorias. Según May, Freddie Mercury (líder de Queen) perdió parte de un pie durante su lucha contra el sida, antes de morir en 1991.

El texto, que tiene fotos en tres dimensiones, se publicará el jueves en el Reino Unido,

May también aseguró que Mercury habría evitado las devastadoras consecuencias de la enfermedad si hubiera comenzado a recibir tratamiento unos meses antes.

"El problema era su pie. Trágicamente, quedaba muy poco de él. Una vez nos lo enseñó durante la cena y dijo: 'Vaya Brian, perdona si te he molestado enseñándote eso'", relató el músico, de 69 años.

"Yo le contesté: 'No estoy molesto, Freddie, excepto por haberme dado cuenta de que tienes que aguantar todo este terrible sufrimiento'", agregó el guitarrista.