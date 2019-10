Excanciller chileno llama a Bolivia y Chile a seguir ejemplo de Cuba y EEUU

El senador y excanciller chileno, Ignacio Walker, llamó a Bolivia y a Chile a que restablezcan relaciones diplomáticas siguiendo el ejemplo de Cuba y Estados Unidos que iniciaron un histórico acercamiento el miércoles después de 53 años.



“Propongo restablecer relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, aquí y ahora, también interrumpidas en 1962 (salvo por el breve período 1975-1978)”, escribió Walker en su cuenta en Twitter este jueves.



El diario chileno La Tercera le consultó al senador chileno por estas palabras y ratificó su postura pese a las críticas que llegaron de parte de algunos de sus colegas.



“Ahora Estados Unidos y Cuba han anunciado que restablecen relaciones diplomáticas. En otras palabras, lo cortés no quita lo valiente. Yo soy partidario, siempre he sido partidario, he insistido varias veces de que hay que restablecer relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia”, aseveró Walker.



El excanciller recordó que en 2004 el entonces presidente de Chile, Ricardo Lagos, pidió a Carlos Mesa, presidente de Bolivia en aquella época, que las relaciones diplomáticas se restablezcan entre ambos países. "Han pasado 10 años y no ha ocurrido nada", dijo.



El senador chileno Francisco Chahuán criticó a su colega y dijo que este tema debe ser manejando con prudencia y se deben evitar este tipo de declaraciones. La situación de Bolivia requiere responsabilidad y no contribuye a ello ni las declaraciones del ex presidente Frei ni las declaraciones del senador Walker".



El expresidente de Chile, Eduardo Frei, advirtió hace unos días que Chile está en posibilidad de “perder” el litigio con Bolivia en La Haya si es que no se responde de mejor manera a la “exitosa” campaña boliviana para promocionar su demanda marítima en el exterior.