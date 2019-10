La inflación en Bolivia no sobrepasará el 3,5%

A menos de dos meses para que termine el año el ministro de Economía, Luis Arce, consideró que en esta gestión la inflación no sobrepasará el 3,5%. La previsión para este año era de 5,5%.



Sin ahondar en cifras el ministro señaló que la inflación boliviana será una de las más bajas en la región, por debajo de Brasil y Uruguay, países donde "se les está escapando de las manos el control de la inflación producto de las exageradas devaluaciones", dijo la autoridad.



"Vamos a estar entre las inflaciones más bajas de la región esta gestión. No vamos a llegar a la meta del 5,5% que teníamos planificada para esta gestión; sin embargo, creo que no vamos a llegar ni al 3,5% a este paso", manifestó el titular de Economía en entrevista con los medios estatales.



A octubre de este año, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación porcentual positiva de 0,33% respecto a septiembre y una inflación acumulada de 2,73% en los diez meses del año, informó el Instituto Nacional de Estadística.



El ministro, además, informó que el 2015 fue el año más crítico de la crisis internacional, la cual no afectó a Bolivia. Avizoró que el 2016 y el 2017 no serán peores que este año en materia económica. "Bolivia es una excepción, no estamos pensando salir del hueco, sino en mantener el crecimiento actual", precisó.

