Se duplica la importación de celulares a fin de año

Como la espuma crece la importación y el consumo de dispositivos electrónicos móviles por las fiestas de fin de año. Con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en octubre de este año, comparado con el mismo mes de 2015, la importación, en valor, se duplicó de $us 2.034.386 a 4.159.597.



El informe refleja que septiembre es, hasta ahora, el mes con mayor incidencia de internación de dispositivos móviles. En este mes, respecto a igual periodo de 2015, los valores importados repuntaron de al menos $us 605.208 a 5.472.562.



De acuerdo con el IBCE, China, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, EEUU, Venezuela, Corea del Sur, España, Singapur y Brasil, en ese orden, son los mayores proveedores de tecnología celular a Bolivia.

La tendencia febril de importación proyecta igual dinamismo en el ámbito comercial.



A cinco días para la Nochebuena, en un recorrido por los centros comerciales de tecnología Bolívar, Neval y Chiriguano, más de un vendedor indicó que los dispositivos móviles de reciente incursión al mercado global son los más requeridos, como regalo, por los consumidores de tecnología.



Dieron cuenta de que iPhone, Huawei y Samsung son las marcas de tecnología con más demandas por fin de año.



En la tienda El Padrino del shopping Bolívar indicaron que el iPhone 7 es el más buscado en estos días.

Hay desde $us 870.

Los Huawei P9 ($us 245) y Nova Plus ($us 370) y los Samsung Galaxy S7 Edge ($us 630), J5 ($us 245) y J7 ($us 270) también presentan alta predilección en este centro de la ciudad.

En el shopping Neval y el comercial Chiriguano las marcas de celulares y tabletas Samsung y Huawei son las más distinguidas por el público.



El S7 Edge de Samsung ($us 640) y los Huawei P9 Plus ($us 600) y Mate 8 ($us 480) son los requeridos en estos puntos.



En el caso de las tabletas, dieron cuenta que las marcas mencionadas también compiten en precio y preferencia. Dependiendo de las pulgadas y especificaciones técnicas hay desde $us 230. Libran dura batalla comercial con las marcas chinas Mater G, Haier y Orro que se comercializan desde Bs 440.

Comercio navideño

En el registro de distinción de regalos por fin de año, la ropa con sello nacional e importada también registra alta demanda.



En el ‘corazón’ de la ciudad las tiendas que en su oferta incluyen marcas mundiales apelan a la liquidación de zapatos, vestidos, poleras, ropa deportiva, carteras, lencería, entre otras prendas, con precios al alcance de todo bolsillo.



En Ventura Mall, en varias tiendas señalaron que la demanda de ropa acapara la predilección del comercio navideño.



En Forever 21 Bolivia, la gerente comercial, Paola Quiroga, indicó que en los primeros tres días de atención al público más de 2.500 personas llegaron a la tienda para comprar ropa, accesorios, bisutería y lencería.



Quiroga señaló que mucha gente de las ciudades de La Paz y Cochabamba visitó la tienda para comprar regalos para sus familiares