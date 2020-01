Spotify lanza sitio con música de videojuegos

"Spotify Gamers" es el sitio que lanzó la aplicación de música online Spotify para que los fanáticos de videojuegos puedan escuchar las canciones que forman parte del mundo del entretenimiento electrónico.



Según publica el blog tecnológico "The Verge", em "Spotify Gamers" se reunirá en un mismo sitio bandas sonoras originales, reversiones de las canciones, al igual que listas hechas por usuarios o el equipo de Spotify.



Para acceder a este sitio el usuario deberá ir a la sección de “explorar” y encontrará la categoría “gaming”



Spotify Gamers tiene cuatro secciones: playlists destacadas, bandas sonoras originales, listas de la comunidad y listas seleccionadas por Spotify (‘Spotify Curated’, en inglés).



Entre las bandas sonoras originales ya puedes encontrar la de "Halo", ‘No Man’s Sky’ o la de ‘Ori and the Blind Forest’.