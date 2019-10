Fiscalía emite orden de aprehensión contra asambleísta del MAS

El Ministerio Público emitió mandamiento de aprehensión contra el ex alcalde de San Miguel de Velasco y actual asambleísta departamental del MAS, Pedro Damián Dorado, luego de que no se presentara a una audiencia hoy a las 15:30 en el Palacio de Justicia.



Dorado se encuentra imputado penalmente por los delitos de uso Indebido de bienes y de servicios públicos, cuando ejercía el cargo de alcalde de dicho municipio.



Según la denuncia hecha por el concejal Dayan Middagh, Dorado desmanteló cinco vehículos que fueron entregados por la Dirección Regional del Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) para beneficio de la población migueleña, dejándolos sin el motor, sin los aros, sin la caja de cambios, solamente en chalona, inservibles para su funcionamiento.



Óscar Hugo Dorado, actual alcalde de San Miguel, informó que no es la primera audiencia que no asiste el asambleísta, habiendo presentado excusas de enfermedad y otras de carácter legal para no cumplir con su compromiso.