Estas son las 5 mentiras que más engordan

1. "Yo solo como cuando tengo hambre". Es falso, los nutricionistas saben que muchas veces comemos por otras razones que tienen que ver con cuestiones sociales o emocionales. Incluso el aburrimiento nos lleva a abrir la heladera y picar algo.



2. "No importa lo que tome, además tomo poco". Un vaso de cerveza o una copa de vino, pueden ser un hábito con la comida o una salida con amigos. Sin embargo, el alcohol tiene muchas calorías "vacías", sin ningún aporte de nutrientes y por poco que se consuma, impiden que bajemos de peso.



3. "Tengo cinco comidas diarias". Es la uno de los consejos de los nutricionistas pero hay que recordar que se trata de porciones muy pequeñas. De lo contrario estarás sumando más calorías y aunque tu metabolismo se acelere, no podrá quemarlas fácilmente.



4. "Siempre como alimentos sanos". Malas noticias, lo sano también engorda. A veces por pensar que una comida es saludable o "light", exageramos en las porciones y terminamos comiendo demás. Presta atención a los productos dietéticos, muchas veces tienen más calorías de las que debes consumir o tienen componentes que pueden dañar tu salud.



5. "Entreno fuerte y todos los días, así que puedo comer lo que quiero". Por mucho que "te mates" en el gimnasio, crossfit o cualquier disciplina, no debes excederte con la comida si lo que quieres es perder peso. Nunca adelgazarás si no bajas la ingesta de calorías, ¡están avisados!