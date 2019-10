Oposición pide a Ardaya que no se ponga nerviosa

"No sé por qué está tan nerviosa", dijo el jefe de la bancada de Unidad Demócrata en el Senado, Arturo Murillo, sobre el comportamiento de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, tras conocerse fotografías que muestran a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, en un acto público.



"Me llamó muchísimo la atención el nerviosísimo de la Presidenta de la Aduana, ‘alguito’ debe haber y vamos a investigar qué es eso, pero estoy seguro de que algo ‘grueso’ hay ahí porque está demasiada nerviosa la señora (Ardaya) y hay que investigar absolutamente todo", dijo el opositor.



En la víspera la funcionaria estatal dijo: "emplazo al señor Murillo a que presente en 48 horas los nexos que tiene la Aduana Nacional, el contrato supuesto que estarían firmando, caso contrario voy a iniciar las acciones legales que corresponden".



"Ella hace 20 días atrás había negado conocer a la señora Zapata, no conocía la ‘cara conocida’. Pero, resulta que la realidad había sido otra que desde el 2013 ya había estado en algunas fotos y ahora dice que no la conoce, que sí a (Cristina) Choque la conoce. Yo me pregunto, ¿somos tan inocentes los bolivianos?, nos ‘chupamos’ el dedo", replicó el senador.



Tres fotografías presentadas por el senador opositor muestran, supuestamente, a Zapata y a la también detenida Cristina Choque en un acto de la Aduana. Según la denuncia, la expareja de Evo llevaba un folder verde del Ministerio de la Presidencia.