25.000 usuarios acusan a Facebook por uso ilegal de información

Un grupo de 25.000 usuarios que acusan a Facebook de utilizar ilegalmente sus datos personales depositaron una demanda colectiva contra la red social en el tribunal civil de Viena, que tendrá que determinar si es procedente.



Los 25.000 demandantes acusan a la red social de participar en el programa de vigilancia Prism de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Por eso, reclaman que Facebook les abone la "cantidad simbólica" de 500 euros (más de 541,595 dólares) a cada uno.



El proceso es uno de los más importantes hasta este jueves contra la red estadounidense, que cuenta con casi 1.400 millones de usuarios activos. Los usuarios de varios países de Europa, Asia, América Latina y Australia lanzaron el recurso en agosto.



Max Schrems, el abogado austriaco al frente del recurso, depositó formalmente en la mañana del jueves esta demanda, seguida de cerca por los gigantes de internet.



"Exigimos a Facebook que cese su vigilancia masiva, que tenga una política de protección de la vida privada comprensible y que deje de recabar datos de personas que ni siquiera tienen cuentas en Facebook", dijo Schrems, de 27 años, esta semana en una entrevista a la agencia de noticias internacional AFP.



La decisión de la corte sobre la admisibilidad del recurso no se conocerá antes de, al menos, tres semanas, ya que la compañía estadounidense consiguió un plazo de 21 días para aportar la traducción en alemán de documentos que quiere añadir al caso.



Punto de vista de Facebook



Para la red social, "este asunto es improcedente tanto en forma como en el fondo", afirmaron en la mañana del jueves los abogados de la red social. "No hay ninguna base legal en Austria para un recurso colectivo de tipo estadounidense".



"Facebook no quiere ser procesado en ningún sitio, ni en Irlanda (donde tiene la sede europea la sociedad) ni en Austria", respondieron los abogados de Max Schrems. "La realidad es que gracias a las leyes europeas, los consumidores no necesitan ir hasta California para abrir un proceso contra los gigantes de las tecnologías. Pueden hacerlo en sus países de residencia".



En 2011, Schrems presentó a título personal un recurso ante la autoridad irlandesa de protección de la vida privada. Esta autoridad le dio la razón y solicitó a Facebook que clarificara su política en materia de protección de datos.



Según él, "la cuestión fundamental es: ¿tienen que respetar las reglas las compañías de internet o viven en algún lugar del salvaje oeste donde pueden hacer lo que quieran?".



El joven austriaco dice tener esperanzas sobre el recurso, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidiera, en mayo de 2014, obligar a los motores de búsqueda a respetar el "derecho al olvido" de los internautas europeos.



Los demandantes también llevaron este caso ante el TJUE, después de que las autoridades irlandesas se negaran a abrir una investigación sobre las supuestas violaciones de la privacidad de Facebook.



La decisión del TJUE, prevista para 2016, podría tener grandes consecuencias para las compañías tecnológicas estadounidenses que operan en Europa.