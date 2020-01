'Vice' regala computadora a estudiante que comparó a Samuel con Patiño

El vicepresidente Álvaro García Linera prometió darle una computadora a una estudiante que respondió que el empresario Samuel Doria Medina es el Simón I Patiño contemporáneo porque se llevó la riqueza que explotó en el país al extranjero, en un acto de entrega de un módulo educativo Francisco Mora en la provincia de Cabezas en Santa Cruz.



"Como Simón I Patiño: ¿Qué empresario boliviano que está vivo sacaba riquezas y se lo llevaba todo al extranjero y no dejaba nada en Bolivia?", preguntó García Linera indicando a los estudiantes que debían dar un ejemplo contemporáneo de alguien que "al igual que Patiño haya generado riquezas y que se lo lleve afuera".



Después de unos 30 segundos, al no escuchar respuestas, el vicepresidente insistió:



"En otra área de la economía, no tiene que ser minería. ¡Piensen rápido, nos están filmando en directo!", indicó.



"¿Samuel Doria Medina?", respondió casi preguntando una estudiante de al menos 16 años.



"¡Perfecto! ¿Que quieres que te regale? pídeme lo que quieras", dijo García Linera a lo que la estudiante respondió que desea una computadora.



"Vas a tener tu computadora. ¿Otra persona que quiera responder?. Hay alguien más", increpó el Vicepresidente, cuando otra estudiante dijo Gonzalo Sánchez de Lozada.



"¡Perfecto! ¿Qué quieres que te regale?", prosiguió García Linera quien para finalizar la entrega de obras señaló sentirse feliz por las respuestas de las estudiantes.



"Estoy muy feliz, contento, quiere decir que me puedo morir tranquilo porque hay una juventud pensante. Los quiero felicitar, soy su padrino con mucho orgullo. Está garantizado el padrinazgo" indicó García Linera a la promoción del modulo educativo Francisco Mora.