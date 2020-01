Guabirá apunta a los 3 millones de toneladas de azúcar

El Ingenio Azucarero Guabirá (IAG) inició su zafra 61 con el compromiso de garantizar azúcar para el mercado interno y con el reto de producir más de la meta planteada para abrir cupo a la exportación, así lo planteó el presidente de la factoría montereña Mariano Aguilera, en presencia de los productores, trabajadores, representantes del sector agrícola y del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas.

“Estamos en un gran desafío, tenemos que producir más, estamos dando $us 2 de incentivo por tonelada de caña al cañero para que ingrese caña al ingenio, alguien puede decir, es un regalo, pero no, es paliar un poco el costo de aquella caña que está en el campo que antes salía en un tractor y hoy con dos o tres”, explicó Aguilera al sostener que están pagando al contado la caña que se meta en la primera quincena.

El desafío de Guabirá es empezar a moler y no para hasta lograr 3.000.000 de toneladas y grande es el compromiso. “Hoy moleremos entre 1.700.000 toneladas o quizás 2.000.000, pero queremos llegar a los 3.000.000”, aseveró.

De su lado, Rodolfo Jordán, presidente de la Unión de Cañeros Guabirá, expresó que este era un día esperado por todo los cañeros que enfrentan una serie de problemas, enumerando entre ellos, el mal estado de los caminos, el acoso en cuanto al pago tributario, el pago excesivo de peajes, la incertidumbre de precios, contrabando y el incremento salarial, “todo eso hace que nuestros costos de producción se incrementen, en fin son varios los factores que preocupan porque dificultan el desarrollo de una zafra ya que nuestra actividad es a largo plazo, aun así iniciamos nuestra zafra y a pesar de todo somos optimistas que saldremos adelante”, sentenció el productor.

De su lado, Percy Gómez, ejecutivo de los trabajadores de la factoría montereña, aprovechó la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, para hacerle notar que los embates que ha sufrido la industria azucarera en los últimos años han empezado a afectar a los fabriles en la percepción de ingresos e incluso en la estabilidad laboral porque la fábrica se ve obligada a hacer recortes de personal.

“Compañero ministro, Guabirá ha diversificado su producción y pese a ello no estamos bien, por eso es preciso que escuche a los trabajadores y se analice la exportación de azúcar para garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino también la seguridad de los trabajadores”, aseveró Gómez.

La mirada estatal

A su turno, el ministro Rojas, dijo comprender que este año se haya tenido retraso en el inicio de la zafra por factores de la lluvia, cambio climático, y reconoció que son trababas que no es de este año, sino desde el 2015, “es un fenómeno que a veces no creemos que afecta”.

“El año pasado ha habido una exportación de azúcar de más de 500.000 quintales, la planificación del Estado y del Gobierno, es exportar. Pero la industria no está produciendo en un 100%, solo llegan a un 60 a 80% y no es porque la industria no quiera industrializar, sino que hay muchos factores en tema de caña, como la renovación del cultivo, innovaciones tecnológicas y el apoyo al sector entre otros”, reconoció.