...Vuela, pero no te lleves tu voz

Cayó. Nadie lo escuchó. Su corazón dejó de latir. Nadie se percató. Cerró los ojos. Nadie lo supo. Quizá pidió ayuda. Nadie lo sabrá, nunca. Pero su voz será eterna. Eran las 11:30 en Santa Mónica, ese pintoresco condado ubicado a 30 minutos del centro de Los Ángeles (EEUU). Juan Gabriel -su nombre de artista- yacía en el baño. Un paro cardíaco lo arrancó de esta vida. Y desde aquel 28 de agosto el mundo ya no será el mismo. Dejó de ser él, para convertirse en un mito. Y vivir.



Su muerte sacudió el planeta. Nadie lo podía creer. Millones de fans se negaron a aceptar su partida en las redes sociales. Siguen en shock. Mañana se cumplirán siete días sin él. Sin su picardía, sin su sonrisa. Y las lágrimas no encuentran consuelo. Su vida privada siempre fue la comidilla de los medios. Y se dijo de todo sobre su salud. En abril de 2014 los relacionistas públicos tuvieron que salir a desmentir los rumores sobre el supuesto cáncer intestinal que lo aquejó durante tres años.



Lo cierto es que el creador de Amor eterno estuvo delicado por la diabetes, la presión alta, la neumonía avanzada y un problema degenerativo en la rodilla derecha. Muchos decían que se quejaba solo y sufría de depresión, pero cuando los reflectores alumbraban su rostro sobre el escenario, sabía disimularlo. Dejaba a ese Juan Gabriel encerrado en los camerinos y encarnaba al de siempre, al artista.



Nunca habló de sus males. Huía de las cámaras. No le gustaba hablar ni de su familia ni de sus preferencias sexuales. Solo nombraba a su madrecita, Victoria (a pesar de que lo dejó seis años en un orfanato). Según los medios mexicanos, tuvo tres hijos adoptados y uno biológico con Laura Salas.



Sus justos herederos son Iván Gabriel (el menor, biológico y mánager del artista), Joan Gabriel (que fue detenido en EEUU por conducir ebrio), Hans Gabriel y Jean Gabriel (que vive en El Paso, Texas). Todo el tiempo se divulgó que fue “un padre amoroso, atento y responsable de la crianza de sus hijos pese a los innumerables compromisos artísticos que cumplió durante su carrera”. Él no lo dijo, lo hicieron las revistas de chismes.



Cuando le tocaba afrontar a la prensa, solo se dedicaba a hablar de su gira, tendía la mano a los fans y se fotografiaba con todos esos que lo vitorearon durante más de 40 años.



Él no quería desprenderse de esas almas que se agitaban cuando oían Hasta que te conocí, Yo no nací para amar y El Noa Noa. La última vez que interpretó algunas de sus casi 2.000 composiciones fue el viernes 26 de agosto en el Fórum de Los Ángeles. Nadie se imaginó que en ese show, Juan Gabriel diría adiós con un traje negro y de camisa azul.



Incluso la publicista encargada de esa presentación aseguró que el músico no tuvo ningún signo de debilidad ni indicios de mala salud.

Murió con su gente. El tour Méxxico es todo quedó inconcluso y sus más de dos millones de seguidores en su cuenta de Facebook, huérfanos. La familia pidió calma. Tardó en pronunciarse sobre el suceso y recién el jueves ‘colgó’ un comunicado oficial en las redes sociales. Según ese aviso, el funeral privado será hoy en Ciudad Juárez y el homenaje público se hará el lunes 5 en Ciudad de México, la capital azteca. Dicho evento será coordinado por el presidente Enrique Peña Nieto, que dará a conocer más detalles en los siguientes días.



El hombre que tuvo una niñez desafortunada, que fue benefactor de más de un centenar de menores albergados, que se paseó por el mundo y añoró vivir en Bolivia, se fue. Su voz es su legado. En 1986 el alcalde de Los Ángeles decretó el 5 de octubre Día de Juan Gabriel. Esa fecha está cerca. Parácuaro, su tierra natal, no podrá tener su cuerpo, pero sí el orgullo de haberlo parido