9 errores típicos del primer mes de relación

Las primeras semanas de las relaciones amorosas son cruciales para consolidarse pero a veces en ese tiempo tanto hombres como mujeres pueden echarlo todo a perder.



El principal consejo es tratar de ser natural pero eso, por los nervios o las emociones, puede ser lo más difícil. Para evitar los clásicos errores de la primera etapa de la relación, te mostramos los nueve "pecados" que no deberías cometer con tu posible media naranja.



1. Llegar tarde

?

Puede parecer una tontería pero hacerle sentir a una persona que no te importa hacerla esperar, no es lo más aconsejable y menos el primer mes de relación. Además es una falta de educación y respeto con la otra persona.



2. Tomar en exceso



Algo que no deberías hacer ni al principio, medio ni final de una relación. Aunque creas que unas copas te pueden ayudar a pasar los nervios iniciales, pueden jugarte una mala pasada si te excedes y arruinar todo lo que habías conseguido.



3. Buscar todo en internet



Es típico de nuestro tiempo, investigar la vida de las personas que nos gustan en las redes sociales. Esto se puede convertir en algo adictivo y hacerte daño. Es mejor esperar y conocer a tu pareja poco a poco y por "las vías normales", es decir por los actos y las conversaciones. Será más divertido y más sano para ambos.



4. Hablar de tu ex



Si hablas de tu ex, aunque no sea nada importante, puede hacerle pensar a tu nueva pareja que no has olvidado o sigues enamorado de tu ex y crearle inseguridad. Cuando comienzas una relación tienes que centrarte en el futuro, no en el pasado.



5. Confesar que estás enamorado



A veces es demasiado pronto para expresar los sentimientos porque la otra persona puede asustar y ¡huir!. Es mejor esperar y dejar las declaraciones de amor para cuando sea una expresión real y sobre todo correspondida por ambos.



6. Hablar de matrimonio



Puede que tengas deseos de casarte y consolidar una familia, pero si a la primera le comentas tus planes a tu enamorada seguro que la harás escapar. Las primeras semanas de una relación no son el mejor momento para ese tipo de confesiones, es mejor esperar a conocerse mejor y dejar que ese tema fluya naturalmente.



7. Decirle que algo no te gusta



Preocuparse por alguien o criticarlo son conceptos que a veces se pueden confundir y generar susceptibilidades. Si no te gusta el peinado de tu novia o prefieres que él no se deje crecer tanto la barba, deberás esperar un tiempo para hacérselo saber.



8. Criticar



Evita criticar o enfadarte. Todos tenemos gente que nos molesta, lo mismo sucede con ideas de política o religión. Ten cuidado, porque puede que ella o su familia sea el tipo de persona al que tanto criticas y un comentario puede resultar en una catástrofe sentimental.



9. Sexo



Es un arma de doble filo. Puede que tu pareja te encanta y tengas ganas de dar un paso más con ella, pero deberás estar seguro que es un deseo que ambos comparten y no forzar ninguna situación. Si todo fluye de manera natural será mucho mejor.