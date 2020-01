Revelan que Zapata usaba nombre de Evo

Gabriela Zapata no solo usó el certificado de nacimiento del supuesto hijo con Evo Morales, también utilizó llamadas del presidente en las reuniones de negocios para convencer a las personas que ella era la pareja del jefe de Estado. Los datos fueron revelados por el fiscal Daniel Ayala en la fundamentación de la acusación que realizó ayer en el inicio del juicio oral contra Zapata y otras cuatro acusados.



“En estas reuniones, tanto en el Ministerio de la Presidencia y otras reuniones dejaba su celular en la mesa; ella se retiraba cuando sonaba el teléfono y todos los que estaban ahí se acercaban y afirmaban: “Están llamando a la doctora, y en la pantalla decía Evo Morales”, relató Ayala en el juicio y dijo que cuenta con las versiones de los testigos.



Gabriela Zapata Montaño, Cristina Choque Espinoza, Jimmy Morales Cuba, Ricardo Alegría Sequeiros y Carlos Ramírez acudieron ayer al Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, a cargo de Iván Perales, para asistir al inicio del juicio que les siguen la Fiscalía, los ministerios de la Presidencia y Justicia, el Segip y la UMSA.



De los seis acusados, cinco están detenidos y uno, Wálter Zuleta, está prófugo y será enjuiciado en rebeldía. Los delitos son: asociación delictiva, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos.



En la audiencia, la Fiscalía dijo que Zapata fundó empresas fantasmas y utilizó palos blancos para adquirir bienes. Las empresas de las que ella es propietaria, no tienen actividad comercial y nunca tributaron.

Asimismo, el fiscal sacó del caso definitivamente a la empresa china CAMC. El fiscal Ayala argumentó que no se investiga a la firma que mantiene contratos millonarios con el Estado y que solo se investigó a Gabriela Zapata y a los otros acusados.



El caso quedó reducido a las reuniones en las oficinas de la UAGS y los supuestos negocios que realizó en esas oficinas, aunque la Fiscalía no habló de montos.

El fiscal relató que la casa de La Rinconada, que supuestamente estaba en anticrético, en realidad fue comprada por Zapata en $us 650.000; ademas de otras propiedades en Cochabamba y Santa Cruz

El abogado de Zapata, Marcelo Tamayo, afirmó que la Fiscalía expuso su caso y las acusaciones, pero que no presentó ninguna prueba de esas acusaciones, pese a que dijo que incluso hubo llamadas de la primera autoridad del Estado