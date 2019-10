CAMC, ligada a un caso de corrupción en Perú

La empresa china CAMC, envuelta en el supuesto escándalo de tráfico de influencias al presidente Evo Morales y a su ex pareja, Gabriela Zapata Montaño, tiene antecedentes de corrupción en Perú.



La empresa china National Constructional & Agricultural Machinery Import and Export Corporation (CAMC), proveedor de maquinarias durante el gobierno de Alberto Fujimori, entregó más de $us 4,6 millones al ex ministro de Economía y ex parlamentario Víctor Joy Way por concepto de comisiones.



Así lo revela un informe de la Comisión investigadora de la negociación y renegociación de la deuda externa 1990-2000, que además señala que los $us 4,6 millones fue el resultado de 10 depósitos en la cuenta de Joy Way en el Hapoalink Bank, en Suiza, entre 1993 a 1998. Los montos oscilan entre los 36 mil a los 965 mil dólares.



Rafael Valencia Dongo, presidente de la citada comisión, informó que dicha información fue entregada por la misma empresa china, aunque no precisó el tipo de servicio brindado por Joy Way y las razones de la variabilidad de los depósitos.



En el informe final sobre adquisiciones de maquinaria china para sectores de Agricultura y Presidencia, presentado por la comisión, se dio cuenta de que el ex hombre fuerte del fujimorismo admitió ser representante de 6 ó 7 corporaciones chinas, pero indicó que fue durante la década de los ochentas y que el dinero recibido en los noventas fue por esos servicios.



En base a esa información, la comisión decidió denunciar a Joy Way por cohecho propio y por colusión ilegal, debido a que se habría dedicado a concertar con CAMC las adquisiciones directas al Estado. También será denunciado, por abuso de autoridad y colusión ilegal, el ex presidente Alberto Fujimori, los ministros directamente comprometidos, entre ellos Absalón Vásquez, Raúl Vittor Alfaro, Jorge Camet Dickman, Efraín Goldenberg, Fernando Vega Santa Gadea, Daniel Hokama y Alberto Pandolfi.



El informe de la comisión se refiere a tres compras a CAMC en las que el gobierno sobrepasó todos los procedimientos legales y los estudios técnicos para adquirir 1,400 tractores, 4,100 mototriciclos, así como módulos educativos para institutos tecnológicos. Valencia Dongo también informó que su grupo de trabajo priorizará temas pendientes como la deuda rusa y japonesa, el Plan Brady, el uso de papeles de la deuda externa en privatizaciones, entre otros. Para ello citarán al ex ministro Jorge Camet y a sus ex asesores Jaime Pinto (actual representante del gobierno ante el BID) y Francisco Moreyra (aún asesor en el MEF).



También serán citados los ex viceministros Alfredo Jalilie, Rosario Almenara (cumple funciones en el BCR) y el funcionario del MEF Reynaldo Bringas. Valencia Dongo recordó que los movimientos relacionados con la deuda externa durante los diez años del gobierno fujimorista ascienden a $us 11 mil millones.