... cara a cara

_Gabriela Zapata, expareja de Evo, reapareció intentando recuperar su libertad. Argumentó que tiene un contrato laboral a futuro con la empresa de importaciones de autopartes Yoshimi, en la que se desempeñaría como ejecutiva de ventas con un salario de Bs 3.500 al mes. El Tribunal 1º

Anticorrupción de La Paz rechazó la solicitud porque el contrato no cuenta con un documento que acredite que el negocio está inscrito en Fundempresa ni que tenga un Número de Identificación Tributaria (NIT) y menos señaló dónde vivirá en caso de lograr su libertad. No pudo despejar los riesgos procesales. Está claro que Zapata, a pesar del drama vivido, no piensa cambiar y persiste en el engaño. Bien dice el refrán: árbol que crece torcido jamás se endereza.

_Se hace habitual que la cultura mendigue recursos económicos públicos. Las instituciones responsables de incentivar e impulsar las artes cada año asignan ínfimos presupuestos, en el caso de la Alcaldía no llega ni al 1%. De ahí que iniciativas clave para un desarrollo urbano sostenible se tambalean y hasta corren el riesgo de desaparecer, como la Escuela Nacional de Teatro, que trabaja en el Plan Tres Mil. La Unesco recomienda que las ciudades del futuro deben apostar por las artes y la ciencia para abrir paso a las ‘industrias culturales y creativas’, a fin de apostar por construir una sociedad con una mejor interacción social. Es hora de que las autoridades de Santa Cruz se jueguen por proyectos culturales.

_Bolivia volverá a ser protagonista de la fiesta del Dakar, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Los pilotos nacionales que participarán ya viajaron a Paraguay para la largada. Todos coinciden en que buscarán mejorar sus tiempos. Suany Martínez hará historia porque será la primera mujer boliviana en correr el rally.