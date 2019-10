Guaraníes suspenden sus protestas por 24 horas

Ronald Gómez, dirigente de la Capitanía Takovo Mora, ha informado a EL DEBER que se levantó el bloqueo al campo petrolero El Dorado, que construye la empresa YPFB Chaco. El representante de la movilización guaraní dijo que la protesta se reactivará si mañana no llegan al lugar los ministros de Hidrocarburos y de Medioambiente.



Los guaraníes de Takovo Mora iniciaron esta semana una protesta contra la actividad petrolea que realiza YPFB Chaco en la capitanía guaraní. Gómez denuncia que la subsidiaria de la petrolera estatal ha iniciado las acciones sin consultar con la población del lugar.



“Hemos dado un cuarto intermedio para que mañana, a primera hora, bajen a Takovo Mora los ministros y se instale la mesa del diálogo, porque ellos han ocasionado este problema al pueblo guaraní. Si esto no se soluciona mañana, se va a masificar la medida", advirtió Gómez.



Policías en Takovo Mora



En lugar existe un contingente policial resguardando el predio petrolero a fin de evitar cualquier afectación. Desde el lugar han descartado un choque entre guaraníes y uniformados; sin embargo, temen que puedan registrarse algunas escaramuzas ya que ambos bandos se encuentran frente a frente, explicó Gómez.



Presentarán una denuncia ante la ONU



Anoche la dirigencia indígena de Takovo Mora se reunió con un experto en Derechos de los pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU) y durante esta jornada la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) presentará una denuncia ante el organismo internacional pidiendo la intervención en defensa de los derechos indígenas en Bolivia.



Comunicado del Ministerio de Hidrocarburos



Ayer, un comunicado difundido por YPFB daba cuenta de que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, como autoridad competente en procesos de consulta y participación, explicó en la asamblea convocada por la APG Takovo Mora que las actividades de exploración para el proyecto de perforación del pozo DRS-X1007 no requieren de un proceso de consulta y participación al ubicarse el mismo en un predio privado.