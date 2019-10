Investigarán denuncias de Chávez, pero la procesarán

Los únicos documentos que presentó la generala Rosario Chávez están en poder del Ministerio de Transparencia, que asignó un código e inició la evaluación de los legajos entregados, dijo la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que todas las denuncias serán investigadas y sancionarán a los responsables.



No obstante, el Gobierno censuró la actitud de la oficial, que decidió “guardarse” los supuestos documentos de hechos irregulares hasta que fue reemplazada como subcomandante de la Policía, el 12 de junio, pese a que conocía los mismos desde hacía mucho antes.

“Nos reclaman porque con la generala hay una actitud de censura y se la castiga por las denuncias; por qué no se la felicita. Las denuncias serán investigadas y se sancionará a los responsables, pero lo que no se puede permitir es que la oficial esté deliberando como en una asamblea sindical; en la Policía y en las FFAA no hay asambleas”, justificó García Linera, en conferencia de prensa.



La ministra Valdivia afirmó que, apenas conocieron las denuncias de la generala, se remitió una nota al Ministerio de Gobierno para que informe si tenían las denuncias de la oficial, y el titular de esa cartera, Carlos Romero, dijo que no había denuncia ni documentos referidos a los mismos.



Según Valdivia, en los papeles que presentó la generala existen declaraciones sobre el pago de dinero para los ascensos, pero que hasta el momento no se ha verificado si esas denuncias cuentan con el respaldo documental de los presuntos hechos irregulares cometidos en la Policía.



Según la denuncia de la oficial, para lograr ascensos dentro de la Policía es necesario tener dinero y buscar los padrinazgos que permitan consolidar los mismos. Los policias rinden exámenes para seis ascensos aproximadamente, los que se verifican cada cuatro años.



El vicepresidente afirmó que fue el propio presidente Evo Morales quien instruyó que se investigue todas las denuncias que dice tener la oficial y por eso se solicitó los documentos de manera pública. Ayer, EL DEBER intentó comunicarse con la generala Rosario Chávez para conocer su versión de estos hechos pero prefirió no contestar las llamadas.

Asimismo, el vicepresidente aseguró que la generala sostuvo una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y con el titular del Senado, José Alberto Gonzales, y que en ningún momento presentó los documentos de los que habla y que recién el miércoles el Gobierno conoció oficialmente esos papeles.



Castigo por deliberar

García Linera afirmó que, pese a que valoran las denuncias y el afán de reprimir esos actos, el Gobierno no tolerará la insubordinación de Chávez porque ella debió presentar las denuncias cuando conoció las mismas y no ahora que fue afectada con el cambio de mando.



Recordó que por esa razón censuraron y castigaron las movilizaciones de los suboficiales militares hace más de un año y que por esa razón también criticaron al defensor del Pueblo cuando apoyó esas demandas