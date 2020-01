Renzo Fabricio Fuentes, siempre tenaz

Todo comenzó con una moto C90, de esas a las que les dicen ‘panaderas’. Ayda Gutiérrez fue la primera que tuvo una en Villamontes, la compró para sus viajes al campo, a donde llevaba víveres y se traía a cambio pollos, patos, chivas y chanchos.

Ella ahora tiene 80 años y su espíritu emprendedor y negociante le traspasó la retina varias veces a su hijo, el corredor Renzo Fabricio Fuentes Gutiérrez, que ha tenido que poner a prueba en más de una oportunidad su tenacidad. Fabricio para algunos, ‘Negro’ para otros y ‘Turiro’ para todos en Villamontes, está en los últimos ‘correteos’ con miras a su cuarta participación en el rally más duro del mundo, el Dakar. Está delgado, con la piel más curtida por el sol y con arrugas en torno a las esquinas de los ojos y a la boca, algunas producto del inclemente sol al que se expone durante el entrenamiento de cuatro horas al día y otras porque es espontáneo al reír.



Pronto a cumplir 40 años, no ha perdido ni un ápice de aquella inquietud que lo ha acompañado desde que era un chiquillo, la misma que sacaba de quicio a su padre, un ex combatiente de la Guerra del Chaco que siempre le pedía en aimara que dejara de molestar porque era una especie de moscardón que le rondaba, preguntando cosas o pidiendo permiso para emprender sus propias hazañas.



Algunas veces surtía efecto insistir, otras no. Como esa vez en que anduvo por las calles del pueblo vendiendo picoleses y ganándose 50 centavos por cada uno. El plan era que su madre, que estaba de

viaje, no se enterase jamás, rogó e insistió al padre que le diera su venia para esta nueva empresa, y Cristóbal Fuentes terminó cediendo. Cuando la jefa del matriarcado puso sus pies de retorno en casa, el chisme llegó hasta sus oídos y le rebatió la sangre, recriminando severamente al padre.



Insistir nuevamente fue bueno en 2014. Cuando se anunció a los cuatro vientos que el Dakar iba a pasar por Bolivia. Fabricio tomó impulso y se fue hasta la subgobernación a pedir apoyo para su nueva iniciativa: correr en aquel rally. “Se me rieron, me dijeron que no podían atenderme. Me dejaron parado con mi sobre en la mano, fue muy feo, sentí rechazo y burla, sin embargo eso me dio fuerza para seguir trabajando y pude llegar al Dakar, siempre orgulloso de mis raíces, de mi pueblo, de llevar mi identidad como chaqueño”, lo dice complacido y sereno, como quien ya digirió la humillación y se engrandeció más desde la madurez y la humildad.



Pero el capítulo de las competencias de motocross se empezó a escribir mucho antes, aquel caluroso día en que la moto ‘panadera’ de su mamá llegó a su casa. En esa misma moto Fabricio comenzó a correr. Como la motocicleta tiene mucha historia, ahora reposa sobre un palco de una suerte de museo que ‘Turiro’ está pronto a inaugurar. Se llama Zona Turi, es un espacio acondicionado en su casa, en donde están todos sus trofeos y los objetos que hicieron parte de su trayectoria como subcampeón nacional y campeón departamental (Tarija) de motocross.

Humilde, con acento chaqueño, ha sabido ganarse el corazón de muchos bolivianos. Viene de abajo y sigue escalando

La historia de Turiro

Dicen que para muestra basta un botón y un corto episodio de la niñez da la pauta acerca de qué está hecho este competidor. Sus padres tenían un negocio de ferretería y otro de librería en Villamontes, pero en una de esas su papá se enfermó tres años, fue algo muy serio y la familia se tuvo que ir a Argentina. Cuando retornaron, los depósitos llenos de cuadernos estaban con turiros que se fueron comiendo las hojas y las tapas de a poco.

Con la suerte en contra, Fabricio encontró la manera de no perder la inversión. “En esa época estaba de moda el Slan, ese juego que consistía en llenar un cuaderno con información sobre tus colores favoritos, el nombre de la persona que te gusta y esas cosas. Mis compañeros gastaban Bs 3 por un cuaderno de 50 hojas, pero yo los convencí de comprármelos a mí por la mitad del precio, les di la sugerencia de que los forraran y listo, ¡parecerían como nuevos! Y terminé vendiéndoselos a todo mi curso, a toda la secundaria y hasta los otros colegios. Así me di a conocer como ‘Turiro’ porque vendía los cuadernos comidos por las termitas”.

Su primer camión

Desde que el Dakar aterrizó en 2009 en Sudamérica, Fabricio se iba con sus amigos hasta Argentina a mirar, participar era una nueva idea que le daba vueltas en la cabeza y que empezó a madurar. Pero correr significa tener muchos recursos económicos, preparación física y mental, sin mencionar que le faltaba una moto apta para lograr el objetivo de por lo menos terminar la competencia. Entonces se puso manos a la obra, sin auspicio ni muchos que apuesten por él, empezó a ahorrar por cinco años hasta su primer Dakar en 2014. “Tuve que juntar $us 70 mil”, lo suelta sin pena, sin excusarse como la mayoría, que prefiere esquivar la pregunta diciendo que esa información no la maneja. Pero Fabricio sí lleva las cuentas, siempre fue así. Desde que salió de su casa para estudiar Ingeniería Mecánica en Santa Cruz y eligió vender la moto profesional que le había regalado su padre para comprarse un auto y ‘tachear’ de noche para sumar unos pesos a los de la mesada que le mandaban.

“Yo soy chofer”, sigue contando, lo dice sin reparos; se inició tras que salió de la universidad y después, con la ayuda de sus padres, se compró su primer camión y comenzó a dar servicios petroleros. Fue una evolución. La empresa de transportes que consolidó se llama El Dorado SRL y cuenta actualmente con una flota de nueve camiones y unas cuantas camionetas.

¿Su secreto para progresar? Trabajar de día y de noche: “Soy de las personas que piensan que la vida es ahora y si quieres tenerlo hay que lograrlo”.

Fabricio y su principal apoyo, la mujer que fue su sponsor antes que cualquier otro, Ayda Gutiérrez, una mujer que a sus 80 años le sigue el paso.

Esa pasión

El progreso en los negocios se ha ido dando a la par con su ascenso en el Dakar. Un mes antes de que comience la competencia aquel 2014, cuando nadie apostaba por el chaqueño, Toyosa se contactó con él para decirle que lo iban a apoyar, ese fue el impulso que le faltaba para estar en la partida con moto, traje, gafas y sombrero chaqueño. En la quinta etapa entre Chilecito y Tucumán un camión lo atropelló, la cosa no se puso fea porque el ágil Turiro saltó de la moto, pero tuvo que abandonar la carrera.

El 2015 se preparó mejor, con una moto superior y terminó en el puesto 59.

El año pasado corrió con una moto mejor todavía y con el apoyo de muchas más instituciones, finalizó en el puesto 38. Para esta versión 2017 el morocho famoso por el grito chaqueño, ha estructurado fríamente todo un equipo al que ha llamado Villamontes Racing. Se trata de un grupo de personas (director, entrenador físico, técnicos, mecánicos) que ha tejido una estrategia en torno a él, analizando sus debilidades y fortalezas, planificándole las carreras en las que debe competir, etc.

Parte de ese mismo plan fue pasar 10 días en España para probar su nueva moto una KTM Factory, de nombre Duust y tuvo el privilegio de probarla de la mano de un grande, Jordi Viladoms, que ha sido segundo en el Dakar después de Marc Coma y que le enseñó mucho en lo técnico y en la navegación.

Tanto trabajo y tantas ausencias lo han hecho sentirse en deuda, en especial con su esposa Claudia Quevedo y sus dos hijas, Valentina (7) y Luciana (6). El último tiempo lo ha acaparado el Dakar, sin embargo para después se ha prometido unas vacaciones y tiempo en familia.

Tiempo en familia. Aquí con su esposa Claudia Quevedo y sus hijas durante unas vacaciones en Orlando, en el parque de atracciones Animal Kingdom.

Rodeado de mujeres

Ayda ya no anda en moto, pero no pierde los pasos de su hijo menor. Desde que era joven y se le entró el bichito de las competencias siempre lo instó a ser mejor. Si alguien le ganaba le decía que debía tomarse en serio su pasión, ya estaba bueno eso de subirse a la moto y echar a correr, tenía que entrenar y trabajar duro. Nunca fue de las mamás sobreprotectoras que ponían el grito en el cielo en cada caída. Por el contrario, lo empujó a perfeccionarse y hasta el día de hoy, con sus canas encima, sigue de cerca el camino de tierra y lleno de obstáculos por el que se ha decidido su ‘negrito’.



Ella es la primera mujer en su vida, igual de importante que su esposa y sus dos hijas. A Claudia que es ingeniera agrónoma, la tuvo que esperar 10 años. Enamorado, pero a la vez desprendido como para dejarla realizarse profesionalmente, supo aguardar por el momento indicado. Así se pasó el tiempo, mientras ella se fue a La Paz a hacer un diplomado y después un doctorado y luego tuvo un trabajo importante como fiscal de la carretera Tarija-Potosí. Nada de quererla para sí, el amor no tiene que ceder terreno al egoísmo: “Yo respeto mucho a la mujer, ella tiene su propio espacio, su profesión. Yo le tengo una confianza única y la verdad tengo mucha suerte de tenerla y ella de tenerme”.



En lo que toca a las pequeñas mujeres de su vida, esas quieren cosas diferentes. A la mayor no le gustan las carreras, pero “necesariamente tendrá que aprender a conducir una moto para ir a ver los animalitos porque quiere ser veterinaria”. La que sí va a correr es la menor y quiere entrenar con su papá, ella ni se imagina que su primera moto va llegar en abril, para su cumpleaños.

“Si quiere competir, ya lo vamos a ver más adelante, no la puedo empujar. Un deporte como el motociclismo es muy peligroso, pero también muy sano, hay que hacer ejercicios y ser disciplinado”.

Un hombre de pueblo

Si de algo es fanático Fabricio Fuentes es de su tierra y del espíritu de superación. “Soy casual, si tengo la posibilidad de gritar de alegría lo hago, para nosotros es normal el grito chaqueño, allá lo hacemos todo el tiempo. En cuanto a las coplas, a veces me nacen o me invento, eso pasa cuando estás en el campo, sos vos y la naturaleza y sentís mucha libertad... realmente me siento muy contento de ser criollo”.



En cuanto al espíritu de superación es algo que lo tiene muy adentro, es una especie de monstruo que lo empuja a ir por más, un monstruo que alimentan las redes sociales, las personas que lo siguen y alientan. Su dosis de motivación la suele tomar por las noches, después del entrenamiento. Tiene muchos seguidores, en especial del norte del país. Tampoco es que sea obsesivo, su dominio de las redes llega hasta WhatsApp y Facebook. Su equipo es el que se ocupa del resto (otras redes y la página web).



Pero el contacto que prefiere es el directo antes que el virtual. Por eso no la piensa dos veces cada vez que le piden dar charlas motivacionales en colegios y hospitales. “Lloré bastante cuando se me dio participar por primera vez en el Dakar, soy muy agradecido a Dios por eso, siempre voy a estar para apoyar a quienes sueñan con lo mismo”.

No lo dice por quedar bien, es más, ya empezó a armar un circuito para que los niños que se lo pidieron, puedan tener dónde hacer bicicross. Mientras que su circuito de motocross (Moto Club Villamontes) está desde hace tiempo a disposición de los jóvenes que quieren tener en él un espejo en el cual mirarse