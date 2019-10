Cruces verbales entre el director de ATB y el exdirector de Erbol

"Amanuense", palabra que describe a una persona que recibe dictado o hace copias, fue el calificativo que el exdirector de la Red Erbol, Andrés Gómez, le dio al director de contenidos de la red televisiva ATB, Jaime Iturri, tras que éste lo calificara de "opositor".



"Sí, me opuse en los tiempos neoliberales y me opongo ahora en tiempos del llamado proceso de cambio, a la violación de DDHH, a la violación de la CPE", escribió en su perfil oficial de Facebook el periodista de Erbol.



Durante la emisión del programa "Corto Verano", Iturri señaló que "no cree en la independencia, creo en el profesionalismo”, al referirse a Gómez, a quien dijo es “un militante de la oposición, lo demuestra con sus acciones”.



Además, el comunicador que trabaja en ATB arremetió también contra Amalia Pando, también periodista de Erbol, afirmando que "dice las cosas como piensa que son, no estoy de acuerdo con ella. Pero no tiene máscaras".



"Bueno, es que... yo no soy amanuense, soy periodista", concluyó Gómez en un comentario en el que enumeró todas las acciones a las que se opone, explicando cómo en diferentes Gobiernos esa postura no cambió.



Iturri dijo además que "el MAS reunió a todas las izquierdas. Lo mejor de los cuadros de esa izquierda se va al MAS", valorando a la vez el liderazgo del presidente Evo Morales y resaltando una encuesta sobre el grado de aceptación de la autoridad.



En mayo de 2013, el comunicador protagonizó un incidente en su programa "Anoticiando", cuando su compañero de trabajo, Ramón Grimalt, lo acusó de haberse puesto la camiseta del MAS, hecho ante el que Iturri abandonó el estudio en un programa en vivo. ,