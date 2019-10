Gabriela Zapata presenta denuncia contra Valverde

La Gerente Comercial de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, denunciará hoy al periodista cruceño Carlos Valverde, quien la acusó de tráfico de influencias por sus vínculos con el mandatario.



Fernando Cortez, representante jurídico de CAMC en el país, dijo a EL DEBER que "tenemos hasta las seis de la tarde para presentar la denuncia penal ante la Fiscalía de Distrito (...) Se va a hacer en La Paz porque la comunicación del señor Carlos Valverde fue nacional".



Explicó que la expareja del primer mandatario, luego de un análisis con sus abogados, determinó iniciar el proceso, aunque no detalló la figura penal de la acusación. Antes se mencionó el delito de "violencia psicológica y violencia mediática".



Durante una entrevista exclusiva con este medio, Zapata dijo: "me siento sumamente afectada, se invadió mi privacidad (...) Yo nunca hice lobby, ocupo un cargo en mi empresa y tengo funciones específicas y delimitadas".



En su momento,Valverde afirmó que "yo no soy político, yo hago periodismo y lo que dije, lo confirme... Habría que ver dónde inician el juicio, espero que sea en un Tribunal de Imprenta, si es que corresponde hacer un juicio".