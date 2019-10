Más cruceños votarán en el referendo de febrero

Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz (TED), informó que en Santa Cruz votarán 1.615.602 personas en el referendo del 21 de febrero. La autoridad destacó que la cifra representa un incremento del 4% a comparación del padrón que participó en las elecciones generales de octubre de 2015.



“Los ciudadanos y ciudadanas que votarán en este referéndum es de 1.615.602, creció un 4%, es un crecimiento importante que hizo que también crecieran los recintos, por ejemplo ahora son 951 establecimientos que albergarán 7.432 mesas electorales en todo el departamento, igual las mesas se incrementaron, antes eran 7.083”, dijo Núñez.



Sortearán a los jurados electorales



De acuerdo con el cronograma de actividades con miras al referendo del 21 de febrero, este jueves a las 10:30 se realizará el sorteo de los jurados electorales que controlarán el voto en los recintos electorales que asiente el TED en el territorio departamental.



“En un acto público vamos a sortear 44.582 jurados electorales, seis para cada mesa y la lista será publicada este domingo en el diario EL DEBER, también podrán verificarlo a través de la aplicación Yo Participo”, aseguró Núñez.



Multas para los jurados



El vocal electoral recordó que los jurados electorales tienen la obligación de administrar el proceso en las mesas de sufragio y que las personas que no cumplan con este rol serán multadas con el 30% del salario mínimo, es decir 480 bolivianos.



“Si los infractores no pagan esta multa, para el próximo periodo electoral, en este caso las elecciones judiciales de 2017, no van a poder votar y no tendrán el certificado de sufragio y tendrán dificultades en los movimientos financieros”, advirtió.







