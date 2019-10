Una de cada 10 empresas no pagó el aguinaldo

El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, informó que un 10% de las empresas en el país no cumplió con el pago del aguinaldo y un 12% no efectuó el pago del segundo aguinaldo.



Ante esta situación, la autoridad informó que se alistan las sanciones correspondientes, como ser el pago del doble del monto adeudado, multas e inspecciones a las fuentes laborales.



"La primera sanción es la cancelación con la multa que implica el doble del monto que se debió pagar. Estamos revisando cuáles son las empresas que tenemos inscritas que no han cancelado para hacer conocerles que han incumplido la ley", afirmó Trigoso.



Asimismo, dijo que otras sanciones son un proceso por infracción a las leyes sociales, el sometimiento a una inspección económica y legal en la empresa y otras medidas contra los empleadores que hubiesen incumplido el pago de los beneficios.



A principios de este mes, el Ministerio de Trabajo recibió 538 denuncias por el incumplimiento en el pago del primer aguinaldo, 475 denuncias por el impago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" y 175 denuncias por el incumplimiento de ambos pagos.



El decreto 1802, del pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" emitido en 2013, señala que este beneficio debe ser cancelado cada año que se registre un crecimiento económico por encima del 4,5%.