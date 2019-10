La exministra Achacollo es internada en una clínica

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo fue internada ayer por una descompensación debido a una hipertensión, informó el director de la clínica Asociación Médica Cristiana (AMEC), José Viveros.



“La señora Achacollo ingresó a la clínica a las 7:15 un poco descompensada. Tiene un antecedente de hipertensión arterial con una presión de 180-95 y una frecuencia cardiaca de 105, presentando taquicardia provocada por un cuadro de ansiedad", explicó. Un cardiólogo determinó su internación por 48 horas.



Con este cuadro, Achacollo se vio imposibilitada de viajar a La Paz para terminar de responder a los fiscales que investigan el caso del exFondo Indígena.



Dilatar declaraciones



La opositora Unidad Demócrata y el exmiembro del directorio del Fondo Indígena Damián Condori sospechan que la exministra Nemesia Achacollo busca ‘dilatar’ sus declaraciones ante los fiscales y cuestionan el ‘favoritismo’ del Ministerio Público.



“Con esa actitud tolerante no actuaron con todos los que ahora tienen detención preventiva”, declaró Condori. Agregó que en “el fondo no quieren esclarecer o no quieren determinar responsabilidades porque la principal cabeza fue Nemesia Achacollo”, dijo.



"Esperemos que no sea una estrategia de dilación para postergar sus declaraciones porque son evidentes los privilegios con los que cuenta", dijo el diputado Wilson Santamaría (UD), para quien existe una clara intención del Gobierno de ‘protegerla’.



Además, acusó a la exautoridad de ganar tiempo para evitar su aprehensión porque -según el diputado- no tiene respuestas a las interrogantes de la Fiscalía al incumplimiento de deberes en el que habría incurrido o en las resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.



La oposición cuestiona que en cinco años la exautoridad no hubiera detectado la existencia de decenas de proyectos ‘fantasma’ e incompletos. Un informe de la Contraloría estableció un daño económico al Estado por Bs 71 millones, mientras la interventora identificó un daño de Bs 102 millones.



La Fiscalía evalúa los certificados médicos que fueron presentados por el abogado Édgar Soliz para fijar fecha de una nueva audiencia. También pidió que la declaración sea en Santa Cruz