Niegan diferencias con la Fiscalía en el caso Illanes

La aprehensión y posterior liberación del presidente de Fedecomin Oruro, Feliciano Mamani, no revela discrepancias entre el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, sino obedece a una diferencia de visión sobre un determinado implicado, manifestó el abogado de esta cartera de Estado, Marcelo Gutiérrez.



El letrado explicó que el dirigente minero tiene indicios de la instigación al asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, asimismo dijo que continuarán con la recopilación de los datos para sustentar mejor su acusación.



Gutiérrez, junto con otros abogados del Ministerio de Gobierno, se presentaron a la declaración del excomandante departamental de la Policía, José Luis Aranibar, pero no pudieron ingresar por disposición de los fiscales.



Mediante un comunicado, "la Dirección General de Asuntos Jurídicos aclara a la opinión pública que el dirigente de los cooperativistas mineros, Feliciano Mamani, sindicado por el asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo illanes, no fue absuelto, menos sobreseído, del proceso abierto en su contra por ese crimen que debe ser esclarecido y sancionado por la justicia.



Agrega que "que de acuerdo con testimonios de otros involucrados, Mamani fue copartícipe y ha instigado la comisión del asesinato del Viceministro Illanes". Los dirigentes del sector denunciaron que sigue la persecución en su contra.