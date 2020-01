Perros de la calle tienen un ángel protector: Fernando

Cada que ve un perro callejero desnutrido o maltratado se le parte el alma a Fernando Kushner. Su amor por estos seres de cuatro patas nació con él, pues viene de una familia amante de los animales. Es más, recuerda que sus abuelos tenían en casa 27 perros, a los que no solo cuidaban sino también les daban cariño. A sus ocho cortos años, la curiosidad lo llevó a mamar de la teta de su perra, tal como lo hacían las crías. “Mi abuela casi se muere”, dice Fernando al recordar esta travesura.



Este cochabambino, luego de vivir en varios países y echar raíces en La Paz, recuerda que cuando acudía a sus clases de yoga hacía un alto en su camino para descansar en la iglesia San Miguel. Allí compraba hamburguesas para dárselas a los perros callejeros que se le acercaban. Esto lo hacía tres veces a la semana, hasta que un día decidió iniciar una cruzada para ayudar a estos animales.



Pidió colaboración a sus amigos dueños de un reconocido restaurante para que en vez de botar las sobras se las regalaran. Luego pidió apoyo a otros amigos y empresas y así formó un equipo de voluntarios para alimentar a los canes callejeros.



Desde hace 16 meses, Fernando viene alimentando a unos 340 perros que deambulan por las calles paceñas. No obstante, su labor no acaba ahí, pues ha recorrido varios colegios con el fin de concienciar a los niños a que cuiden a sus mascotas.



Este trabajo también lo hace a través de las redes sociales, para lo cual cuenta con una serie de videos con mensajes que buscan generar conciencia sobre el respeto a los derechos de los animales.

Lanza campaña

El 17 de enero, Fernando lanzó la campaña Alimenta perritos de la calle, que tiene como fin hacer que la población dé comida y cariño a estos canes, pues, según datos de la Alcaldía paceña, hay más de 350.000 perros callejeros en La Paz. “Queremos lograr la participación activa de la población para paliar las necesidades de los animales en situación de calle”, expresó.



La campaña también destaca la importancia de adoptar a los animales de los albergues y no comprarlos en criaderos; promover la vacunación gratuita de canes callejeros y, entre otros, esterilizarlos para que no continúe su reproducción. Precisamente para empezar con los primeros 900 canes ha comprometido el apoyo del empresario Marcelo Claure y de cuatro médicos veterinarios. Pero la campaña no concluye ahí. Fernando también está buscando aliados para que esta llegue a otras regiones del país como Cochabamba y Santa Cruz. Además, tiene planeado abrir un asilo para las personas de la tercera edad