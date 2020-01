La Alcaldía inicia cobro de impuestos con descuentos

Hoy se inicia el cobro de impuestos a bienes inmuebles y vehículos correspondientes a la gestión 2016 con el 15% de descuento. Los vecinos podrán gozar de este beneficio si pagan su tributo sobre bienes inmuebles desde hoy hasta el 5 de mayo, y el de vehículos, desde hoy hasta el 10 de mayo, informó Joaquín Crapuzzi, secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) del gobierno municipal, quien especificó que ese descuento se aplicará a los contribuyentes que estén “al día”, es decir, que no tengan deudas pendientes.



Crapuzzi explicó que los ciudadanos que adeuden impuestos de gestiones pasadas solamente podrán beneficiarse con el 5% de descuento.



No obstante, aclaró que los que tengan mora pueden también beneficiarse con el 15% de descuento siempre y cuando primero paguen su deuda morosa, para lo cual pueden acceder al 80% de descuento en las multas. Una vez saneada su mora, recién podrá beneficiarse con el descuento establecido del 15%.



Después de los 30 días bajará el porcentaje del incentivo del 15%, luego al 10%, seguidamente al 5%. “Las personas que no paguen sus tributos en los plazos establecidos luego tendrán que pagar los montos con intereses”, señaló Crapuzzi.

En el caso de las patentes

Para el pago de la patente municipal de funcionamiento se ha establecido un incentivo del 10% al contribuyente que no tenga deudas pendientes, y un 5% para los que tengan deudas de anteriores gestiones.



De acuerdo con la información brindada por Crapuzzi, el cobro de la patente municipal de funcionamiento con descuento empieza hoy y durará hasta el 12 de mayo de 2017, luego el monto del beneficio bajará al 8% y al 5%, después de- saparece y se convierte en deuda morosa. “Este año nuestra meta es superar el récord recaudado el año pasado, crear conciencia tributaria y plantear un nuevo récord en obras” expresó.



Crapuzzi exhortó a los vecinos a aprovechar el incentivo del 15% en impuestos para que sus barrios mejoren, ya que los impuestos se traducen en más obras. Asimismo, dijo que se busca incentivar la cultura tributaria, otorgando beneficios a quienes cumplan con el pago de sus obligaciones por impuestos y patentes.



El ‘perdonazo’ y su impacto

La resolución denominada ‘perdonazo’ que el gobierno municipal emitió el año pasado y que se prolongó hasta febrero de este año, le permitió recaudar Bs 60 millones al gobierno municipal, gracias a esta medida, una cifra récord, dijo en una entrevista a fines de enero pasado, Crapuzzi.



Esta medida provocó que las oficinas de SER registren un lleno total, donde se atendió a los contribuyentes incluso durante los fines de semana para permitirles regularizar su situación impositiva.



Gracias a la ley de actualización, más de 10.000 contribuyentes se acogieron a esta medida, que también llegó a los vecinos a través de las subalcaldías, y gracias a ello el gobierno municipal pudo encarar más obras y servicios en los distintos distritos municipales