Lluvias no postergarán el retorno a clases en el país

El viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, afirmó que las lluvias que se registran en el país no impedirán el inicio de las labores escolares en el país. Hasta el momento ninguna Dirección Distrital reportó problemas que justifiquen la suspensión del retorno a clases.



"El promedio es dos millones y medio de estudiantes que retornarán a calases el lunes (...) Hasta el momento no tenemos ningún reporte de algún municipio que tenga problemas por lluvias para comenzar el año escolar, por lo que no se suspenderá el arranque de las labores", aseveró en entrevista con EL DEBER.



El funcionario sostuvo que se tomaron todas las previsiones respectivas para que no existan percances, tras la emisión de la resolución ministerial 001/2015, que establece todas las normas que rigen durante esta gestión.



"Mantenemos las reuniones con las direcciones departamentales para ver lo que sucede en cada región y a partir de eso cada uno se reúne con sus directores distritales para evaluar los últimos detalles y así no tropezar con problemas", agregó el viceministro.



Informó que el presidente Evo Morales inaugurará la gestión académica en la ciudad de El Alto, junto con el ministro de Educación Roberto Aguilar, mientras que otras autoridades harán lo propio en otros establecimientos del país.



En todo el país son más de 140.000 los maestros que iniciarán su trabajo el próximo lunes dos de febrero, mientras que existen unos 15 mil establecimientos que "están en condiciones aceptables" para recibir a los estudiantes.



"Son dos semanas de vacaciones, pero las fechas dependen del análisis de cada dirección departamental que nos tiene que enviar sus propuestas. En el proceso de inscripciones solo hemos tenido problemas en más o menos 30 unidades educativas, por lo que será normal la inauguración de la gestión escolar", resaltó Aguirre.