Anuncia quién es el nuevo actor para Spider-Man

Los meses de rumores y especulaciones han llegado a su fin: el actor británico Tom Holland es, desde este martes, el nuevo Spider-Man, en sustitución de Andrew Garfield.



Sony Pictures y el estudio Marvel han escogido al intérprete de 19 años para enfundarse en la piel del superhéroe, impresionados por su actuación en "Lo Imposible" (2012), "Wolf Hall" (2015) y "In The Heart of the Sea", que se estrenará a finales de este año.



"Hemos visto actores jóvenes increíbles, pero las pruebas de Tom fueron muy especiales", explicó en un comunicado el presidente del grupo Sony Pictures.



Holland, que se dio a conocer con "Lo Imposible" bajo las órdenes del español Juan Antonio Bayona, protagonizará su primera película como Hombre Araña el 28 de julio de 2017.



De esta forma se convertirá en el tercer Spider-Man de la historia, después de Tobey Maguire y Andrew Garfield.



Algunos avances



La cinta todavía no tiene título, pero Sony y Marvel también confirmaron que Jon Watts será el encargado de dirigirla.



Aunque no está confirmado, todo indica que Holland se estrenará en su nuevo rol en "Capitán América: Guerra Civil", que llegará a los cines el 6 de mayo de 2016.



Sony y Marvel inician así una nueva etapa en la vida de esta franquicia, después de haber alcanzado un acuerdo en febrero para dar continuidad a esta saga, que ha recaudado 4.000 millones de dólares en todo el mundo con los cinco films estrenados entre 2002 y 2014.



Junto a Kevin Feige, un histórico de Marvel, Amy Pascal será la otra productora de la cinta, estrenando su nueva función dentro de Sony tras dimitir como copresidenta tras el ciberataque que la compañía sufrió en noviembre.