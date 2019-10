El BCB analiza declarar desierta la impresión de los billetes de Bs 500

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga, informó el martes que se identificaron "problemas administrativos" en la licitación internacional para imprimir billetes de 500 bolivianos, además de la renovación del diseño en los otros cortes, por lo que se analiza declarar desierta la invitación a ese proceso.



"Este proceso de licitación tenía un curso y hemos descubierto el fin de semana anterior que hubieron problemas administrativos y probablemente declaremos desierto este proceso, entonces todo tenemos que volver a comenzar", informó Zabalaga.



El titular del instituto emisor dijo que los problemas identificados tienen que ver con los antecedentes que deben presentar las empresas para garantizar el cumplimiento de los contratos referidos a la impresión de nuevos billetes.



"Requerimos antecedentes de la empresa para estar seguros de que cumplió todos los contratos anteriores. No podemos seguir adelante si no estamos seguros de que cumplirán su tarea", agregó.



Por su parte, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que su despacho no recibió hasta el momento la notificación para imprimir billetes de 500 bolivianos, pero aclaró que esa acción debe efectuarse después de culminar el proceso.



El pasado 8 de marzo, el BCB lanzó una licitación internacional para imprimir 20 millones de piezas de billetes de 500 bolivianos, que formarán parte de una nueva familia de billetes que incluyen cortes de 200, 100, 50, 20 y 10 bolivianos.



No obstante, el 11 de mayo, el Ministro de Economía sostuvo que no es necesaria la impresión de un nuevo billete de 500 bolivianos y pidió al ente emisor justificar la emisión de ese nuevo corte.

